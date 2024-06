Kurban Bayramı'nda Et Tüketimine Dikkat

Yerel

Acıbadem Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Renan Güneş, "Et tüketimini sadece 1 öğün ile sınırlı tutmak, sağlıklı pişirme yöntemleriyle pişirmek ve yanında bol C vitamini içeren besinlerle beraber yemek etin sağlıklı bir şekilde tüketilmesine yardımcı olacaktır" dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, bayramda artan et tüketimi ile alakalı değerlendirmelerde bulunan Acıbadem Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Renan Güneş, hijyen koşulları, pişirme yöntemleri ve etin porsiyonu gibi dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgiler verdi.

"Etin diğer besinlere oranla sindirimi zordur"

Özellikle kronik hastalığı olanların çok dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Güneş, "Hayvansal kaynaklı protein olan kırmızı etin aynı zamanda kolesterol ve doymuş yağ içeriği oldukça yüksektir. Çok fazla et tüketimi şeker hastalarında, kilo vermek isteyenlerde, kolesterolü ve trigliseridi yüksek olanlarda, böbrek ve karaciğer hastalıkları olanlarda sağlık problemlerine sebep olabilir. Ette bulunan yüksek miktardaki doymuş yağ kandaki kolesterol seviyesini yükseltir ve koroner kalp hastalıklarına davetiye çıkartır. Özellikle diyabet, tansiyon ve kalp hastalığı olan kişilerde fazla et tüketimine bağlı olarak kilo alımında artış, çarpıntı, tansiyon yükselmesi, şeker seviyesinde artış gibi belirtiler görülebilir. Etin diğer besinlere oranla sindirimi zordur ve çok fazla et tüketimi sindirim problemleri oluşturabilir" diye konuştu.

"Buzdolabında 1-2 gün bekletilmeli"

Kurbanın uygun koşullarda kesilmesi gerektiğinin altını çizen Diyetisyen Güneş yeni kesilen kurbanın etinin pişirilmesi ve sindiriminin de zor olduğunu belirtirken, midede hazımsızlık, mide ve bağırsak problemlerine sebep olabileceğini, bu nedenle etlerin 1-2 gün buzdolabında bekletilmesi gerektiğini anlattı. Sonrasındaki saklama koşullarının da öneminden bahseden Diyetisyen Güneş düzgün ve yeterli saklama koşullarında saklanmayan etin salmonella ve koli basili gibi mikroorganizmaların neden olduğu besin zehirlenmelerine yol açtığını sözlerine ekledi.

Her zaman olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da sağlıklı beslenme ilkelerine uymanın, yiyecek seçimi ve porsiyon kontrolünün önemine değinen Diyetisyen Güneş, kurban etini hazırlamadan önce ve sonra ellerin bol su ve sabunla yıkanması ayrıca üzerindeki maddeleri temizlemek için etin de yıkanması gerektiğini ifade etti.

"Günlük pişirilecek miktarlarda bölerek buzlukta saklayınız"

Eti pişirme yöntemine değinen Güneş, "Eti kendi suyunda ve kısık ateşte pişirmek önerilir. Etler küçük parçalar halinde daha iyi pişeceğinden tercih edilebilir. Eğer kalan etleri donduracaksanız günlük pişirilecek miktarlarda bölerek buzlukta saklayınız. Eti dondurucudan çıkarınca çözdürmek için mikrodalga veya buzdolabında dinlendirerek çözdürmelisiniz. Eti pişirince oda ısısında fazla tutmamalı ve buzdolabına kaldırmalısınız" diye konuştu.

Özellikle kuyruk yağı ve içyağının tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Güneş, etin haşlandığı suyun doymuş yağ oranı yüksek olduğundan yemeklerde kullanılmamasını, et tüketiminin çok artmasıyla üre seviyesinin de artacağını ve bu nedenle günde en az 2,5-3 litre kadar su içilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Et tüketimini 1 öğünle sınırlı tutun"

Eti yanında C vitamini yüksek sebzelerle beraber tüketmenin etin demir emilimini oldukça yükselteceğine ve daha fazla verim alınacağına dikkat çeken Diyetisyen Güneş, "Sonuç olarak et tüketimini sadece 1 öğün ile sınırlı tutmak, sağlıklı pişirme yöntemleriyle pişirmek ve yanında bol C vitamini içeren besinlerle beraber yemek etin sağlıklı bir şekilde tüketilmesine yardımcı olacaktır" dedi.

Ayrıca bayramlarda çok fazla tatlı yenildiğine işaret eden Diyetisyen Güneş, şerbetli ve hamurlu tatlılar yerine daha hafif sütlü veya meyveli tatlıları tavsiye etti. - ANKARA