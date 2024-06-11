Kurban Bayramı'nda Vatandaşlar Ege ve Doğu Bölgelerini Tercih Ediyor

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Eskişehir'de kış aylarını durgun bir şekilde geçirmelerinin ardından Kurban Bayramı'nın başlaması ve okulların kapanması ile birlikte yeni sezonu açan otobüs firması yetkilileri, bu bayramda vatandaşların tatil için en çok Ege ve Doğu bölgelerini tercih ettiğini açıkladı.

Sayılı günlerin kaldığı Kurban Bayramı için vatandaşların hazırlıkları sürüyor. Bu çerçevede pek çok vatandaş memleketine veya tatile gitmek için toplu taşıma araçlarından kendilerine yer ayırtırken, Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki firma yetkilileri bayramla birlikte açacakları yeni yaz sezonunun yoğun olmasını bekliyor. Bu yıl bayram ile okulların kapandığı zamanın aynı günlere denk gelmesi nedeniyle yolcuların ekstra talebi olabileceğini tahmin eden otogar emekçileri, şu anda eski yoğunlukların olmadığını ancak ilerleyen günler için otobüslerindeki yerlerin dolu olduğunu ifade etti. Vatandaşların tatil için en çok Ege bölgesini tercih ettiğini de bildiren yetkililer, büyük yoğunluk yaşanan Doğu araçlarına ise yer bulmanın diğer bölgelere nazaran daha zor olduğunu belirtti. Toplamda 9 günlük resmi tatilin yapılacağı Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayıp 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek.

"Hem bayram yoğunluğu hem yaz tatili hepsi bir arada"

Bir otobüs firmasında vardiya amiri olarak görev yapan Gökhan Güldaş, "Arife günü ve ondan 1 gün öncesi yoğunluk var. Zaten bayramla birlikte aynı zamanda okulların tatile girdiğini biliyorsunuz. Bundan sonra sezon açılıyor. Hem bayram yoğunluğu hem yaz tatili hepsi bir arada. Buna göre bir yoğunluk yaşayacağımız aşikar. Biz bu seneki sezondan gayet ümitliyiz ve bir beklenti içerisindeyiz. Kış aylarında yaşamış olduğumuz sıkıntıları yazın en azından bir nebze de olsun kapatmak istiyoruz. Şu an için bayram yoğunluğu gidişlerde 13'ü ile 15'i arasında her bayram olduğu gibi var. Ondan sonrasının tabii ki doğal olarak sezonun vermiş olduğu yaz tatili furyasındaki standart bir yoğunluğa dönüşmesi olduğunu düşünüyoruz. Başta Ege bölgesi olmak üzere tatil bölgelerine talep çok. Şu anda yaklaşık olarak yüzde 75'lik bir kısım Ege bölgesine gidiyor ama diğer taraflara gidenler de var. Biz hala çok büyük bir zamlar yapmadık. Mesela İzmir ve Bodrum arası yaklaşık 720 lira ile bin 280 lira arasında değişiyor" dedi.

"Yakın yerlere yer bulunuyor ama Doğu arabaları dolu"

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yazıhanecilik yapan Yalçın Kaya ise, "Seferler şu an eskisi gibi değil. Daha hala boş yerler var, eski yoğunluklar yok. Seferlere ilave de yapamıyoruz. Eskiden durmadan ilave yapardık. Şu anda onlar da yok. Yine de şükür, arabalar dolu gibi bir şey. Yakın yerlere yer bulunuyor ama Doğu arabaları dolu. Erzurum, Kars, Iğdır, Van ve Diyarbakır tarafı dolu. Onlarda daha az yer var. Ancak yine de eski yoğunluk olmuyor. Normalde bizim şimdiye kadar arabalarımızın çoktan dolması ve milletin burada bilet araması lazımdı" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR