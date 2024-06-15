Kurban bayramı öncesi şehitler unutulmadı - Son Dakika
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Yerel

Kurban bayramı öncesi şehitler unutulmadı

Kocaeli'de Ramazan Bayramı öncesinde yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar ile şehit yakınları mezarları temizledi, dualar okudu.

15.06.2024 13:41
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Kocaeli'de Ramazan Bayramı öncesinde yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar ile şehit yakınları mezarları temizledi, dualar okudu.

Kurban Bayramı'na bir gün kala Kocaeli'de her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzlerce kişi mezarlık ve şehitliklerde yakınlarının kabirlerini ziyaret etmeye başladı. İzmit ilçesinde bulunan Bağçeşme Mezarlığı'nda da yoğunluk sabah saatlerinde başladı. Erken saatlerden itibaren mezarlığa gelmeye başlayan vatandaşlar, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. Mezarları temizleyen aileler, rengarenk çiçekler de ekti.

Şehitlikte düzenlenen programa, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, emniyet müdürü Faruk Karaduman, il Jandarma komutanı kıdemli Albay Murat Bozkurt ve protokol üyeleri katıldı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada, "Özellikle tatil beldelerine, memleketlerine ve sevdiklerine kavuşmak üzere yola çıkan kardeşlerimize trafik kurallarına uymalarını ve yolun sonunun da bayram olması dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz. Bununla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'mızın koordinasyonunda, valiliklerimiz genelgeler, tamimler ve tedbirler yayımladı. Bu tedbirler kapsamında 12 Haziran'dan itibaren trafik tedbirlerini aldık ve kardeşlerimizin huzurla evlerine ulaşmaları için her türlü denetimi gerçekleştiriyoruz. Her bir noktada, ana arterler ve şehir geçişleri olmak üzere, trafik tedbirlerimiz devam ediyor. Şuana kadar birkaç üzücü haber meydana geldi. EDS'lerimizi bu yüzden açıyoruz. EDS'ler hız kaynaklı trafik kazalarını azaltıyor, özellikle yorgun ve uykusuz yola çıkılmamasını, mutlaka emniyet kemerlerini takılması, yol kenarlarında bekleme yapılmamasını rica ediyoruz. 16'sına kadar da 2 gün süreyle tır, kamyon ve tanker gibi araçların ana arterlerden geçişlerine kısıtlama getirdik. Bunların istisnaları var istisnalar da, bozulabilecek gıdalar gibi, ilaç gibi bunlara ilişkinde öncelikle tahliye yolları kullanmalarını, zorunlu hallerde de ana arterlerde seyahat edebileceklerine dair tüm duyurularımızı gerçekleştirdik. Kurban ibadet olduğuna göre çevreyi kirletmeden, kurban kesim yerlerinde kurbanların kesilmesi, atıkların da uygun bir şekilde bertaraf edilmesini özellikle tavsiye ve rica ediyoruz. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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