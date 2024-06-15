Kurban Bayramı tatiliyle birlikte tatil bölgelerine yoğun ilgi

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9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar, Çeşme, Bodrum, Kuşadası ve diğer tatil bölgelerine gitmeye başladı. İzmir-Çeşme Otoyolu'daki yoğunluk, dron ile havadan görüntülendi.

9 günlük Kurban Bayramı tatili ve 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme rastlaması nedeni ile vatandaşlar tatil bölgelerine akın etmeye başladı. Taşıt trafiği tatil bölgelerine giden yollarda yoğunlaşırken, Urla, Çeşme, Seferihisar ve Karaburun'a gitmek isteyenlerin kullandığı İzmir-Çeşme Otoyolu yoğunlaşmaya başladı.

Trafik ekipleri önlemlerini aldı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı için önlemlerini aldı. Motosikletli ve ATV'li polislerle birlikte toplam 1579 trafik personelinin sahada görev alacağı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 2024 Yılı Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri Genelgesi çerçevesinde İzmir'de de bir takım çalışmalar yapıldı. Tatil boyunca trafik kazalarının önlenmesi ve vatandaşların sorunsuz bir yolculuk yapabilmesi için İzmir genelinde 290 ekip, 77 motosikletli şahin timi ve 16 ATV'li polis 188 yaya noktasında toplam 1579 trafik personel aktif olarak görev alacak. 12-23 Haziran arasında özellikle ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının başlıca sebebi olan hız limitlerinin aşılması, hatalı sollama, emniyet şeridinin kullanılması ve araç kullanma süreleri ihlallerine yönelik denetimler de sürüyor. - İZMİR