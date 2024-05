Kurbanlık fiyatları açıklandı

Yerel

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, kurbanlık büyükbaş hisselerin 25-30 bin TL, küçükbaş adet olarak kurbanlığın ise 10 bin TL ile 20 bin TL arasında tavsiye fiyatlarının oluştuğunu söyledi.

KTB Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısına, KTB Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, Kayseri Veterinerler Odası Başkanı Akgün Ergül ve Kayseri Kasaplar Odası Başkanı Mustafa Bayırbaş katıldı. Toplantıda kurbanlık fiyatlarını açıklayan KTB Başkanı Recep Bağlamış, "Büyükbaş kurbanlık erkek kurbanlık hayvan için canlı kilogram fiyatı 270 TL, damızlık vasfını yitirmiş büyükbaş dişi kurbanlık hayvan için canlı kilogram fiyatı 220 TL, küçükbaş erkek kurbanlık hayvan için kilogram fiyatı 250 TL, damızlık vasfını yitirmiş küçükbaş kurbanlık canlı kurbanlık fiyatı 220 TL olarak belirlenmiştir. Yine kurbanlık büyükbaş hisse olarak 25-30 bin TL arasında, küçükbaş adet olarak kurbanlık ise 10 bin TL ile 20 bin TL arasında tavsiye fiyatları oluşmuştur. Büyükbaş kesim ücreti olarak 5 bin TL, yine büyükbaş paylama ve parçalama olarak 3 bin 500 TL, küçükbaş kesim ücreti olarak bin TL, yine küçükbaş paylama ve parçalama ücreti ise bin TL olarak öngörülmüştür. Kıyma çekim ücreti ise kilogram başına 15 TL olarak öngörülmüştür. İl Tarım ve Orman Müdürlüklerimizin belirlemiş olduğu alanlarda, belediyelerimizin belirlemiş olduğu kesim alanlarında, özel kombinalarda ve kurbanlık satışı yapılan tesislerde kurban kesim hizmeti verilecektir" şeklinde konuştu.

"Ortalama 3 bin 500 ile 5 bin arasında kurbanlık satışı yapılıyor"

Satışların geçen yıl ile aynı oranda olacağını aktaran Bağlamış, "Fiyat artıyor ancak bütün gıda ürünlerinde artış olduğu için kurbanlık döneminde vatandaşlarımız kurban kesmekten vazgeçmiyorlar. Ortalama olarak geçen yıl ile aynı oranda satış olacağını öngörüyoruz. Şehrimizde küçükbaş ve büyükbaş olarak ortalama 3 bin 500 ile 5 bin arasında satış yapılıyor. Geçen yıl bu rakamları yakaladık. İnşallah bu yılda aynı rakamlar üzerinden satış yapılacağını öngörüyoruz" dedi.

" Türkiye'de bir hayvan açığı oluşturuyor"

Türkiye'de hayvan açığı olduğunu söyleyen Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras ise, "Türkiye'mizde kurban bayramında yaklaşık olarak 950 bin ile 1 milyon arasında büyükbaş hayvan kesimi yapılmakta. 3 milyona yakında küçükbaş hayvan kesimi yapılmaktadır. Bu kurban bayramı döneminde yapılan kesim, Türkiye'de bir hayvan açığı oluşturuyor. Et ve Süt Kurumu'da bu durum için bazı tedbirler aldı. Hayvan sayımızda aşağı doğru giden bir eksiklik var. Bunun içinde yaklaşık olarak 850 bin adet yurt dışından hayvan temin edildi. Bu yılda yapılan anlaşmada 650 bin adet yurt dışından üreticilerimize hayvan temini yapılacak. Kurbanlık fiyatı fazla yükselişe geçmedi. Şu anda bizim tüketicilerimizin gözünde yüksek gözüküyor ancak enflasyona baktığımız zaman her şeyde yüzde 200-300 oranında bir artış var. Et fiyatlarında da yüzde 100 oranında bir artış var. Bu olağan bir artıştır" diye konuştu.

Kayseri Veterinerler Odası Başkanı Akgün Ergül de, hastalığı bulunan hayvanların tespit edildiğini ve kurbanlık olarak kesiminin önlendiğini söyledi. - KAYSERİ