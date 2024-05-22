Kurbanlık fiyatları açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kurbanlık fiyatları açıklandı

Kurbanlık fiyatları açıklandı

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, kurbanlık büyükbaş hisselerin 25-30 bin TL, küçükbaş adet olarak kurbanlığın ise 10 bin TL ile 20 bin TL arasında tavsiye fiyatlarının oluştuğunu açıkladı.

22.05.2024 14:40  Güncelleme: 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, kurbanlık büyükbaş hisselerin 25-30 bin TL, küçükbaş adet olarak kurbanlığın ise 10 bin TL ile 20 bin TL arasında tavsiye fiyatlarının oluştuğunu söyledi.

KTB Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısına, KTB Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, Kayseri Veterinerler Odası Başkanı Akgün Ergül ve Kayseri Kasaplar Odası Başkanı Mustafa Bayırbaş katıldı. Toplantıda kurbanlık fiyatlarını açıklayan KTB Başkanı Recep Bağlamış, "Büyükbaş kurbanlık erkek kurbanlık hayvan için canlı kilogram fiyatı 270 TL, damızlık vasfını yitirmiş büyükbaş dişi kurbanlık hayvan için canlı kilogram fiyatı 220 TL, küçükbaş erkek kurbanlık hayvan için kilogram fiyatı 250 TL, damızlık vasfını yitirmiş küçükbaş kurbanlık canlı kurbanlık fiyatı 220 TL olarak belirlenmiştir. Yine kurbanlık büyükbaş hisse olarak 25-30 bin TL arasında, küçükbaş adet olarak kurbanlık ise 10 bin TL ile 20 bin TL arasında tavsiye fiyatları oluşmuştur. Büyükbaş kesim ücreti olarak 5 bin TL, yine büyükbaş paylama ve parçalama olarak 3 bin 500 TL, küçükbaş kesim ücreti olarak bin TL, yine küçükbaş paylama ve parçalama ücreti ise bin TL olarak öngörülmüştür. Kıyma çekim ücreti ise kilogram başına 15 TL olarak öngörülmüştür. İl Tarım ve Orman Müdürlüklerimizin belirlemiş olduğu alanlarda, belediyelerimizin belirlemiş olduğu kesim alanlarında, özel kombinalarda ve kurbanlık satışı yapılan tesislerde kurban kesim hizmeti verilecektir" şeklinde konuştu.

"Ortalama 3 bin 500 ile 5 bin arasında kurbanlık satışı yapılıyor"

Satışların geçen yıl ile aynı oranda olacağını aktaran Bağlamış, "Fiyat artıyor ancak bütün gıda ürünlerinde artış olduğu için kurbanlık döneminde vatandaşlarımız kurban kesmekten vazgeçmiyorlar. Ortalama olarak geçen yıl ile aynı oranda satış olacağını öngörüyoruz. Şehrimizde küçükbaş ve büyükbaş olarak ortalama 3 bin 500 ile 5 bin arasında satış yapılıyor. Geçen yıl bu rakamları yakaladık. İnşallah bu yılda aynı rakamlar üzerinden satış yapılacağını öngörüyoruz" dedi.

" Türkiye'de bir hayvan açığı oluşturuyor"

Türkiye'de hayvan açığı olduğunu söyleyen Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras ise, "Türkiye'mizde kurban bayramında yaklaşık olarak 950 bin ile 1 milyon arasında büyükbaş hayvan kesimi yapılmakta. 3 milyona yakında küçükbaş hayvan kesimi yapılmaktadır. Bu kurban bayramı döneminde yapılan kesim, Türkiye'de bir hayvan açığı oluşturuyor. Et ve Süt Kurumu'da bu durum için bazı tedbirler aldı. Hayvan sayımızda aşağı doğru giden bir eksiklik var. Bunun içinde yaklaşık olarak 850 bin adet yurt dışından hayvan temin edildi. Bu yılda yapılan anlaşmada 650 bin adet yurt dışından üreticilerimize hayvan temini yapılacak. Kurbanlık fiyatı fazla yükselişe geçmedi. Şu anda bizim tüketicilerimizin gözünde yüksek gözüküyor ancak enflasyona baktığımız zaman her şeyde yüzde 200-300 oranında bir artış var. Et fiyatlarında da yüzde 100 oranında bir artış var. Bu olağan bir artıştır" diye konuştu.

Kayseri Veterinerler Odası Başkanı Akgün Ergül de, hastalığı bulunan hayvanların tespit edildiğini ve kurbanlık olarak kesiminin önlendiğini söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Kurban, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurbanlık fiyatları açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:55 Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı Reisi’nin cenazesinde dikkat çeken detay Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay
14:28 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak
13:29 Barış Boyun kimdir Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık
11:39 Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı
10:39 Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu’nun ismi tutanaklara girdi Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi
16:05 Yine ateşe benzin döküyor Mehmet Büyükekşi’den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı Yine ateşe benzin döküyor! Mehmet Büyükekşi'den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı
15:21 Netflix Türkiye eleştirilerin hedefi olan operasyon sorumlusu Pelin Diştaş’la yollarını ayırdı Netflix Türkiye eleştirilerin hedefi olan operasyon sorumlusu Pelin Diştaş'la yollarını ayırdı
15:10 Bedia Teymur’dan ’’Reisi’nin helikopterini İsrail düşürdü’’ tezini çürütecek analiz Bedia Teymur'dan ''Reisi'nin helikopterini İsrail düşürdü'' tezini çürütecek analiz
14:11 Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu
14:07 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu
14:02 Kelly Rowland, Cannes Film Festivali’nde güvenlik görevlisini azarladı Kelly Rowland, Cannes Film Festivali'nde güvenlik görevlisini azarladı
13:42 CHP lideri Özel’i taktığı yok Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor CHP lideri Özel'i taktığı yok! Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor
13:37 Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek
13:31 Model Crystal McKinney, kendisini taciz ettiği gerekçesiyle rapçi Sean Combs’a dava açtı Model Crystal McKinney, kendisini taciz ettiği gerekçesiyle rapçi Sean Combs'a dava açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 16:35:05. #1.11#
SON DAKİKA: Kurbanlık fiyatları açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement