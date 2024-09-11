Kurtuluşun 102'nci yılında savaş kahramanı Şükrü Naili Paşa anıldı - Son Dakika
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Kurtuluşun 102'nci yılında savaş kahramanı Şükrü Naili Paşa anıldı

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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa'nın kurtuluşunun 102'nci yıldönümü dolayısıyla Şükrü Naili Paşa Ortaokulu'nda düzenlenen programa katıldı. Okul bahçesinde düzenlenen programda konuşan Başkan Aydın, 'Bugün burada özgür ve bağımsız bir şekilde okuyabiliyorsanız, bizler bu kentte özgür bir şekilde yaşayabiliyorsak bunu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz' dedi.

11.09.2024 17:57  Güncelleme: 18:12
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Kurtuluşun 102'nci yılında savaş kahramanı Şükrü Naili Paşa anıldı

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa'nın kurtuluşunun 102'nci yıldönümü dolayısıyla Şükrü Naili Paşa Ortaokulu'nda düzenlenen programa katıldı. Okul bahçesinde düzenlenen programda konuşan Başkan Aydın, "Bugün burada özgür ve bağımsız bir şekilde okuyabiliyorsanız, bizler bu kentte özgür bir şekilde yaşayabiliyorsak bunu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz" dedi.

Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı kutlamaları kapsamında Kurtuluş Savaşı'nın zorlu günlerinde Bursa'nın kurtuluşu için verdiği mücadele ile tarihe adını altın harflerle yazdıran Şükrü Naili Paşa'nın ismini taşıyan Şükrü Naili Paşa Ortaokulu'nda Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi, kutlama ve anma programı düzenledi. Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşu sırasında Türk ordusunun başında şehre giren Kurtuluş Savaşı kahramanı olan Şükrü Naili Paşa'nın adını taşıyan okulda düzenlenen programa katılan Osmangazi Belediye Başkan Aydın, öğrenciler ile birlikte Bursa'nın kurtuluşunu kutladı. Törene; Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, Sosyolog Mutlu Çınar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okul bahçesinde toplanan çocuklara seslenen Başkan Aydın, "Bugün burada özgür ve bağımsız bir şekilde okuyabiliyorsanız, bizler bu kentte özgür bir şekilde yaşayabiliyorsak, bunu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Şükrü Naili Paşa, Bursa'nın kurtuluşunda Keles'in Kıranışıklar Köyü'nden Canip Efe ve Harmancık Akalan Köyü'nden Saadettin Efe ile Bursa'nın kurtuluşunda önemli rol oynamıştır. 2 yıl, 2 ay, 2 gün süren esareti sonlandırmışlardır. Bu kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. İyi ki bu vatanın bağımsızlığı için mücadele etmişler ve iyi ki Kurtuluş Savaşı'nı kazanmışlar. 11 Eylül Bursa'nın kurtuluşu hepimiz için kutlu olsun" dedi.

Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz da yaptığı konuşmada, "Bugün çok anlamlı bir günde Bursa'nın kurtuluşunun 102'nci gününde Bursa'nın kurtuluşuna çok katkıları olan Şükrü Naili Paşa'nın adını taşıyan okulun öğrencileriyle bir arada olmak istedik. Şükrü Naili Paşa, hiç vazgeçmedi. Onun dirayeti ve taktikleriyle 3'üncü Kolordu Komutanı olarak Bursa'nın kurtuluşunda çok önemli rol aldı. Bize bıraktığı bu mirası biz sizlere, siz de sizden sonra geleceklere bırakacaksınız" diye konuştu.

Bursa'nın kurtuluşu ile ilgili tarihsi olayları anlatan Sosyolog Mutlu Çınar ise "Bugün 11 Eylül Bursa'nın kurtuluşu Bursa'nın kurtuluşuyla ilgili en özel isim kim dersek, cevabımız Şükrü Naili Paşa, olur" ifadelerini kullandı.

Tören 8/A sınıfı öğrencisi Meryem Oruç ve 7/A sınıfı öğrencisi Hiranur Güneş'in "4 Mevsim Bursa" şiirini okumasıyla son buldu. Başkan Aydın, tören sonunda öğrencilere kitap hediye etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurtuluşun 102'nci yılında savaş kahramanı Şükrü Naili Paşa anıldı - Son Dakika

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