Kurucuova'da Tarım Arazisine Ev Yaptırılmasına Tepki

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(MALATYA)- Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin Kurucuova Mahallesi'nde çiftçilerin yıllardır kullandığı verimli tarım alanlarına yapılacak olan deprem konutlarına bölge halkı tepki gösterdi. Kurucuova Mahallesi sakinlerinden Hasan Aşkın, "Gördüğünüz gibi tarım arazisine ev yapılan alanın zemini oldukça çürüktür. Burası 2006 yılındaki raporda oldukça riskli bölge ilan edildi. Bu araziden 80-90 aile geçimini sağlıyor. Buradan yıllık 70 ton tütün kaldırılıyor. Kurucuova'nın en verimli yeri" dedi.

Malatya'nınDoğanşehir ilçesinin Kurucuova Mahallesi'nde bölge halkı, deprem konutlarının verimli tarım arazilerine yapılacak olmasına tepki gösterdi.

Mahalle sakinleri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün konut yapılacak alan ile ilgili zemin etüt raporu hazırladığını, söz konusu raporda zeminin sakıncalı bulunduğunu ifade etti.

"Burası 2006 yılındaki raporda oldukça riskli bölge ilan edildi"

Kurucuova Mahallesi sakinlerinden Hasan Aşkın, şöyle konuştu:

"Burası Malatya Doğanşehir Kurucuova mahallesi. Burada tarım arazilerine ev yapılıyor. Gördüğünüz gibi tarım arazisine ev yapılan alanın zemini oldukça çürüktür. Burası 2006 yılındaki raporda oldukça riskli bölge ilan edildi. Dağ eteğinde gelen sel ve çığ nedeniyle heyelan bölgesi karşıda da var. Bunların hepsi raporda da belirtilmiş. Oldukça riskli bölge. Buranın zemine yapılacak evlerin maliyeti yüzde 50 daha fazladır. Gördüğünüz gibi dere yatağı olduğu için size gösterebilirim. Buranın toprağı kırmızı, burası kumlu, burası derenin yatağı olduğunda kumlu. Burada hepsi görülüyor. Biz yetkililerden acilen bu inşatların durdurulmasını istiyoruz. Bizzat hemen acilen durdurulması ve bu arazilerin köylüye gerçek değeri ne ise satılmasını istiyoruz. Devlete burada katkımız da olsun diyoruz. Gerçekten biz bunları hepsini istiyoruz. Devletçe burada yapılacak evlerin hiçbir anlamı kalmayacak çünkü buraya yapılacak evler bazı insanları da göçe zorlayacak. Biz diyoruz ki buraya ev yapıldığı vakit devlete maliyeti yani yüzde 50 daha fazla, üstelik bu tarım arazilerini bir de bize satsa bir de orada geliri var. Bir de bu araziden 80-90 aile geçimini sağlıyor. Buradan yıllık 70 ton tütün kaldırılıyor. Kurucuova'nın en verimli yeri."

"Tarım arazisine ev yapılmasına kesinlikle karşıyım"

Bölgede besi hayvanlarını otlatan Kurucuova Mahallesi sakinlerinden Ramazan Malik ise şunları söyledi:

"Tarım arazisine ev yapılmasını tamamen yanlış buluyorum. Benim ismim Ramazan, hayatımı çiftçilikle geçiniyorum. Ben değil herkes kırsal kesimde yaşayan herkes tarımla uğraşıyor. Tarım arazisine ev yapılmasına kesinlikle karşı çıkıyorum. Hem mümkünü varsa, dağlık alanlara tarıma elverişsiz alanlarımız var. Karşıda komple ev yeri, yapılmış yerler de var. Uygun ev yerleri var. Mümkünse biz arazinin içine ev yapılmasına tamamen karşıyız. Tarım bizim geleceğimiz. Ben aracım olmadığı halde ev yapabilirim ama bir dönüm arazi bile satın alamam. Arazi bizim tamamen geleceğimiz. Tabii orası tamamen tarım arazisi o da en güzel en verimli tarım arazisine şu anda getirdiler ev yapıyorlar. Evet verimsiz bir toprak da değil. Çok verimli bir toprağa şu anda mevcut yaptıkları alan tamamen en güzel en verimli alana ev yapıyorlar."