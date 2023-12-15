 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kuşadası Belediye Başkanı CHP'nin şiddet ve taciz politikasını imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuşadası Belediye Başkanı CHP'nin şiddet ve taciz politikasını imzaladı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP tarafından hazırlanan 'CHP Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi'ni imzaladı. Başkan Günel, belgeyle kadın çalışanların daha da güçleneceğini belirtti.

Kuşadası Belediye Başkanı CHP\'nin şiddet ve taciz politikasını imzaladı
15.12.2023 - 09:43,
Abone Ol

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından hazırlanan 'CHP Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi'ni imzaladı. Daha önce de Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı olan CEMR Protokolü'nü kabul ettiklerini belirten Başkan Ömer Günel, "Belediyemizin çalışma koşullarında kadın personellerimiz için her zaman pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Bu belgeyle kadın çalışanlarımız daha da güçlenecek" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında başlatılan bir çalışmayla 'Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi' hazırlandı. Belge, daha sonra CHP'li yerel yönetimlere gönderildi. Başkan Ömer Günel de belgeyi imzalayarak Kuşadası Belediyesi'nin yaşamın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirdiği uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Politika Belgesine göre CHP'li belediyeler, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ilgili sözleşmesini (ILO 190) uygulayacak, çalışanlarına cinsiyet eşitliği eğitimi verecek, şiddet mağduru çalışanı gözeterek hukuki ve psikolojik destek sağlayacak ve yüzde 50 cinsiyet kotası hedefleyecek.

Kuşadası'nda toplumsal hayatın her alanında kadın ve erkek eşitliğini savunduklarını belirten Başkan Ömer Günel, "Geçtiğimiz yıl Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartına imza atmıştık. Daha sonra belediyemiz bünyesinde kurduğumuz Eşitlik Birimi kent sakini kadınlarla yaşadıkları mahallelerde bir araya gelerek şiddete karşı bilgilendirme ve anket çalışmaları gerçekleştirmeye başladı. Şimdi de CHP Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesine imza attık. Kadınların her alanda kendilerini ispatladıklarını, en zorlu işlerin üstesinden gelebilecek güce ve yeteneğe sahip olduklarına inanıyorum. Toplumun gelişmesinde ve dönüşmesinde kilit rol oynayan kadınlar, belediyemizde de yönetici ve müdür başta olmak üzere birçok farklı pozisyonda görev yapıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Günel, Kuşadası, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuşadası Belediye Başkanı CHP'nin şiddet ve taciz politikasını imzaladı - Son Dakika


10:03
Estetiğin dozu kaçtı! Ebru Gündeş'in son halini gören tanıyamıyor Estetiğin dozu kaçtı! Ebru Gündeş'in son halini gören tanıyamıyor
09:59
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65,39'a, dolar tahmini ise 29,62'ye düştü. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65,39'a, dolar tahmini ise 29,62'ye düştü.
09:30
Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti
09:25
Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, yeni doğan oğluyla ilk kez poz verdi Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, yeni doğan oğluyla ilk kez poz verdi
09:05
Yahya Sinwar ve Rafa'a Salameh'in izini bulamayan İsrail son çare olarak başlarına para ödülü koydu Yahya Sinwar ve Rafa'a Salameh'in izini bulamayan İsrail son çare olarak başlarına para ödülü koydu
09:04
Muğla'da okey oynarken kavga eden dedeler barıştı Muğla'da okey oynarken kavga eden dedeler barıştı
08:33
MasterChef All Star'da Sergen ve Esra Arasında Tartışma Çıktı MasterChef All Star'da Sergen ve Esra Arasında Tartışma Çıktı
08:15
Belçika'da uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İstanbul'da tutuklandı Belçika'da uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İstanbul'da tutuklandı

Son Dakika
10:03 Estetiğin dozu kaçtı! Ebru Gündeş'in son halini gören tanıyamıyor
09:59 Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65,39'a, dolar tahmini ise 29,62'ye düştü.
09:30 Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti
09:25 Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, yeni doğan oğluyla ilk kez poz verdi
09:05 Yahya Sinwar ve Rafa'a Salameh'in izini bulamayan İsrail son çare olarak başlarına para ödülü koydu
09:04 Muğla'da okey oynarken kavga eden dedeler barıştı
08:33 MasterChef All Star'da Sergen ve Esra Arasında Tartışma Çıktı
08:15 Belçika'da uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İstanbul'da tutuklandı
08:06 Ender Saraç'tan istismar iddialarına cevap: Oğlumun iddiaları gerçek dışı
07:45 Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti ilk bebeklerini bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 10:15:40. #1.11#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediye Başkanı CHP'nin şiddet ve taciz politikasını imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement