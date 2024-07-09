Kuşadası Belediyesi, Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi'ndeki çocukları ağırladı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi, Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi'ndeki çocukları ağırladı

Kuşadası Belediyesi, Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi\'ndeki çocukları ağırladı

Kuşadası Belediyesi, Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi'nin yaz okullarında eğitim gören 40 çocuğu ağırladı. Hayatları boyunca ilk defa denize girme fırsatı yakalayan çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

09.07.2024 18:41  Güncelleme: 18:43
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Kuşadası Belediyesi, Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi'nin yaz okullarında eğitim gören 40 çocuğu ağırladı. Hayatları boyunca ilk defa denize girme fırsatı yakalayan çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

Kuşadası Belediyesi, Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi'nin yaz okullarında eğitim gören öğrencileri bu yıl 7. kez misafir etti. Kenti ziyarete gelen 7-14 yaş arası çocukları Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak karşıladı. Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi Proje Koordinatörü Şehmus Ak'ın eşlik ettiği çocuklar önce Tarihi Kervansaray, Porselen Bebek Sergi Alanı, Güvercinada Kalesi ve Oleatrium Zeytin ve Zeytinyağı Tarihi Müzesi'ni ziyaret etti. Öğrenciler son olarak deniz, kum ve güneşin tadını çıkartmaları için Ada Camping'de ağırlandı. Hayatlarında ilk kez denize giren Nusaybinli çocuklar, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e kendilerine yaşattığı unutulmaz deneyim için teşekkür etti.

İlk defa deniz gördüğünü belirten 7 yaşındaki Efe Özdemir, "Bugün hayatımın en güzel günü. Ömrümde ilk defa denize giriyorum ve gerçekten çok güzel bir duyguymuş. Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür ederim" dedi.

Kuşadası'nın denizini çok beğendiğini ifade eden Ali Asır ise, "O kadar mutluyum ki anlatamam. Denize gireceğim için çok heyecanlandım girince de çok keyif aldım. Başkan Ömer Günel'e çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi Genel Koordinatörü Şehmus Ak ise "Çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimleri için hayata geçirdiğimiz bu proje kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesinden 40 çocuğumuzu Kuşadası'na getirdik. Bugün Kuşadası Belediyesi'nin misafiri oluyoruz. Belediye Başkanı Sayın Ömer Günel'e ve çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Bizleri çok iyi ağırladılar. Çocuklar hayatlarında ilk kez denize girdiler" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi, Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi'ndeki çocukları ağırladı - Son Dakika

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