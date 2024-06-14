Kuşadası'na tatilci akını başladı - Son Dakika
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Yerel

Kuşadası'na tatilci akını başladı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle yerli turistlerin akınına uğradı. Kentin Selçuk yönündeki girişinde uzun araç kuyruğu oluştu. Aşırı sıcak havadan bunalanlar ise sahil ve plajlara akın etti.

14.06.2024 19:01
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Kuşadası'na tatilci akını başladı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle yerli turistlerin akınına uğradı. Kentin Selçuk yönündeki girişinde uzun araç kuyruğu oluştu. Aşırı sıcak havadan bunalanlar ise sahil ve plajlara akın etti.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'na, 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yerli turistlerin ilgisi yoğun oldu. Okulların kapanmasını da fırsat bilen aileler İzmir, Manisa ve Denizli gibi yakın illerden bayramı geçirmek için Kuşadası'na gelmeyi tercih etti. Tatilcilerin Kuşadası'na olan talebi kentin Selçuk yönündeki girişinde de uzun araç kuyruğu oluşturdu. Hava sıcaklığının 42, deniz suyu sıcaklığının 28 derece olarak ölçüldüğü ilçede plajlar da doldu, taştı. Tatilciler serinlemek için özellikle Kuşadası Belediyesi'nin ücretsiz şezlong ve şemsiye uygulamasını başlattığı Kadınlar Denizi Plajı ile Marina mevkiinde bulunan Halk plajına gitti. Kurban Bayramı tatili, ilçedeki 5 yıldızlı ve butik otellerin doluluk oranlarını yüzde 95'lere kadar çıkarırken kentin turistik çarşılarındaki alışveriş hareketliliği de esnafın yüzünü güldürdü.

Başkan Ömer Günel: "Tüm hazırlıklarımız tamam"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de ilçe genelinde tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Kentimiz Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da misafirlerimizi ağırlamaya hazır. Şehre girişler bugün yoğunlaştı. Bayram süresince 2 milyonu aşkın misafirimizi ağırlamış olacağız. Tüm hemşehrilerime ve kentimizi ziyaret etmeye gelenlere mutlu ve huzurlu bayramlar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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