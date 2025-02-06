Kuşadası\'nda 6 Şubat Depremleri Anıldı

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Kuşadası Belediyesi, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde, yaşamını yitiren vatandaşları anmak için lokma ikramında bulundu. Anmaya katılan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, kural ve yönetmeliklere uymanın önemine dikkat çekti.

6 Şubat 2023'te yaşanan ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ikinci yıl dönümünde Kuşadası'nda çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi. Kuşadası Belediyesi tarafından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda gerçekleştirilen lokma ikramına katılan Kuşadası Belediye Başkanı Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğinin altını çizerek afetlere karşı tedbir almanın ve bilinçli hareket etmenin önemini vurguladı.

Kuşadası'nın da deprem kuşağı üzerinde yer alan bir bölge olduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Kuşadası Belediyesi olarak biz her türlü tedbiri alıyoruz. Vatandaşlarımızın da gerekli tedbirleri alacağına inanıyoruz. Son zamanlarda Ege Denizi'nde yaşanan sarsıntılar tedirginlik oluşturuyor. Ancak depremden depreme depremi hatırlayan bir ülke olmaktan vazgeçmemiz ve Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğu gerçeğini aklımızdan çıkarmamız lazım. Yatırımcısından müteahhidine, mimarından mühendisine kadar herkes sorumluluk içerisinde hareket etmeli ve bu afete karşı bilinçli davranmalı. Bu noktada kurallara ve yönetmeliklere uymak büyük önem taşıyor. Unutmayalım ki insanları deprem değil, kötü yapılmış binalar öldürür. Bir daha buna benzer felaketler yaşanmaması temennisi ile 6 Şubat depremlerinde yaşamlarını yitiren tüm vatandaşlarımıza bir kez daha rahmet diliyorum" diye konuştu. - AYDIN