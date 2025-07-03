Kuşadası\'nda Akülü Sandalye Bağışı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir inşaat firması tarafından Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na bağışlanan 10 adet akülü tekerlekli sandalye, ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, yapılan bağışa ilişkin olarak bir teşekkür mesajı yayımladı. Kaymakam Keklik, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için yapılan bu duyarlı bağış, yalnızca onların hayatına değil, toplumun vicdanına da dokunmuştur. Bu örnek davranıştan dolayı teşekkür ediyor, benzer duyarlılığı tüm kurum ve kuruluşlarda görmek istiyoruz" dedi. - AYDIN