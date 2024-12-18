Kuşadası'nda Çevreciler Kemerönü Mevkii'nin Korunmasını İstiyor - Son Dakika
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Kuşadası'nda Çevreciler Kemerönü Mevkii'nin Korunmasını İstiyor

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Kuşadası'nda çevreci dernekler, Kemerönü Mevkii'nin yapılaşmaya açılmasına karşı çıkarak bölgenin koruma altına alınmasını talep etti. Kuşadası Sivil Toplum Platformu, doğal alanların geleceğe taşınması için kararlılık vurguladı.

18.12.2024 09:27  Güncelleme: 11:11
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(AYDIN)- Kuşadası'nda çevreci dernekler, Kemerönü Mevkii'nin yapılaşmaya açılmak istenmesine karşı çıkarak bölgenin bir an önce tabiat parkı ilan edilmesini talep etti. Kuşadası Sivil Toplum Platformu adına açıklama yapan Pelin Seven Aksu, "Kentimizde doğal alanlarımızı sahiplenme ve gelecek nesillere aktarma konusunda sonuna kadar kararlıyız" dedi.

Kuşadası'nda çevreci dernekler, yapılaşmaya açılmak istenen mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait Türkmen Mahallesi'ndeki Kemerönü mevkiini korumak amacıyla bir kez daha harekete geçti. Bu kapsamda aralarında Kuşadası Kent Konseyi üyelerinin de bulunduğu çevreci derneklerin temsilcileri ve doğaseverler, Kuşadası Sivil Toplum Platformu çatısı altında birleşerek, Kemerönü mevkiinin girişinde bir araya geldi. Farkındalık oluşturmak için eğimli arazide yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş ve tırmanış yapan çevreciler, bölgenin tepe noktasına ulaştıktan sonra basın açıklaması yaptı.

Kuşadası Mimarlar Odası Başkanı olan Pelin Seven Aksu, Kuşadası Sivil Toplum Platformu adına yaptığı açıklamada, Kemerönü mevkiinin nadir bitki türlerinin yanı sıra şahin, kerkenez, yılan kartalı, baykuş, tilki, yaban tavşanı, sincap, sansar ve porsuk gibi pek çok hayvana ev sahipliği yaptığına dikkat çekti. Aksu, bölgenin denize inen kayalık kesiminde de dünyada 700, Ege kıyılarında ise 100 tane kaldığı belirlenen nesli tehlike altındaki Akdeniz foklarına ait bir mağaranın bulunduğunu ifade etti.

"Bölgenin 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak ilan edilmesi öncelikli ve nihai talebimizdir"

Pelin Seven Aksu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Mülkiyeti Hazine'ye ait olan Kemerönü mevkiinde bugün maalesef kooperatif ismini kullanan bir şirket tarafından turizm işlevli yapılması planlanan bir proje var. Bu alanda yapılacak olan bu boyutta bir projenin ulaşım, sosyal donatılar, pis su, içme suyu ve altyapı sorunları da ileride kentimiz için büyük problem oluşturacak. Bu nedenle Kuşadası kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri iş birliğiyle, kentin kıyı bölgesinde doğal olarak kalmış nadir alanın korunması ve geleceğe yönelik olarak ekolojik temellere dayalı planlarının yapılmasını istiyoruz. Bölgenin 'Tabiatı Koruma Alanı', 'Tabiat Parkı' veya 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak ilan edilmesi öncelikli ve nihai talebimizdir."

Kuşadası Belediyesi, Kemerönü mevkiinin korunması ve kentin ekolojik turizmine kazandırılması amacıyla kendisine tahsis edilmesi için 2021 yılı Ocak ayında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. Kuşadası Belediyesi ayrıca bölgenin hemen altında yer alan ve endemik bitki türlerinin yetiştiği Botanik Park olarak bilinen arazinin çevresini çitle çevirip, bilgilendirme levhaları yerleştirmişti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de birçok defa Kemerönü'nün korunması amacıyla Kuşadası Kent Konseyi üyeleri ve kentin önemli bileşenleri olan sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar düzenlemişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kuşadası'nda Çevreciler Kemerönü Mevkii'nin Korunmasını İstiyor - Son Dakika

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