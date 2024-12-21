Kuşadası\'nda Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Kuşadası'nda sağanak yağış etkili oldu

AYDIN - Meteorolojinin sağanak yağış uyarısının ardından Aydın ve ilçelerinde sağanak yağış aralıklarla etkili olurken, Kuşadası ilçesinde yollar göle döndü, araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Kuşadası'nda akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur, bazı yollarda su birikintileri oluşturdu. Bazı araçlar yolda mahsur kalırken, özellikle Uydukent Kavşağı ve Ticaret Odası çevre yolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Zaman zaman görüş mesafesi azalınca sürücüler araçlarını durdurmak zorunda kaldı. Yağışın etkili olduğu saatlerde trafik akışı aksarken, vatandaşlar yağıştan korunmak için kapalı alanlara sığındı.

Yağışların ardından belediye ekipleri, su birikintisi oluşan bölgelerde tahliye çalışmaları başlatarak, trafik akışını normale döndürmek için yoğun çaba sarf etti. Özellikle Uydukent Kavşağı'nda su baskınları nedeniyle oluşan sıkıntılar, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.