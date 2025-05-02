Kuşadası'nda Sopalı Kavga

Kuşadası'nda iki grup arasında sopalı kavga kamerada

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı kavgaya polis ekipleri müdahale ederken, olayda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Adnan Menderes Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sopaların kullanıldığı kavgada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, yaralananlar ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.