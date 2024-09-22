Kuşadası'nın Yeni Cazibe Merkezi İkioklu Olacak - Son Dakika
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Kuşadası'nın Yeni Cazibe Merkezi İkioklu Olacak

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İkioklu Mahalle Şenliği'nde gerçekleştirdiği konuşmada, İkioklu'nun tarihi ve kültürünü yaşatma amaçlı yatırımlarla bölgenin yeni cazibe merkezi olacağını açıkladı.

22.09.2024 12:22  Güncelleme: 12:39
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Başkan Günel: " Kuşadası'nın yeni cazibe merkezi İkioklu olacak"

AYDIN - Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı iş birliğinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen İkioklu Mahalle Şenliği'ni ziyaret eden Başkan Ömer Günel; "Amacımız Kuşadası'nın ilk yerleşim yerlerinden biri olan İkioklu'nun tarihini ve kültürünü hatırlamak ve yaşatmak. Burada yapacağımız yatırımlarla Kuşadası'nın yeni cazibe merkezi İkioklu olacak" dedi.

Kuşadası'nda başlayan İkioklu Mahalle Şenliği'nin ikinci gününe de ilgi yoğun oldu. Sergilenen halk oyunları gösterileriyle renkli görüntülere sahne olan şenliği, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de ziyaret etti. Mahalle esnafıyla sohbet eden Başkan Ömer Günel, bölge sakinleri tarafından sıcak bir biçimde karşılandı. Başkan Ömer Günel mahallede yaşayan kadınların yaptıkları yöresel lezzetlerin sergilendiği standları da gezdi. Stantlardan alışveriş yapan Başkan Ömer Günel, Kuşadası F. Özel Arabul Kültür Merkezi'nde ve kahvelerin hemen arkasındaki eski mandıra binasının bulunduğu yerde açılan fotoğraf sergilerini gezdi. Başkan Ömer Günel'in İkioklu Mahalle Şenliği ziyaretine Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve KEGEV Başkanı Şefik Sözer de katıldı.

İkioklu Mahalle Şenliği'nin düzenlenmesinde Kuşadası Belediyesi'nin çok önemli bir katkısı olduğunu belirten KEGEV Başkanı Şefik Sözer; "İkioklu'nun bulunduğu bölge kültürel açıdan Kuşadası için çok değerli. Mahalle sakinleri de şenliğimizi benimseyerek sahip çıkıyorlar. İkioklu mevki, sahip olduğu değerlerle önemli bir turizm potansiyeline sahip. Kuşadası Belediyesi ile iş birliği içerisinde bu mahalleyi kentimizin yeni cazibe merkezi yapacağız" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise "KEGEV ve KUAKMER işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz şenliğimizi bu sene de düzenlemekten mutluluk duyuyoruz. Şenliğimizde mahallemizin ve kentimizin değerlerini hemşehrilerimizle buluştururken yöresel tatlar, söyleşiler, sergiler ve konserlere keyifli bir ortam oluşturuyoruz. Şenliği düzenlemekteki amacımız hem mahalle kültürünü ayakta tutmak hem de geçmişten günümüze sahip olduğumuz değerleri gelecek nesillere doğru aktarmak. Burada yapacağımız yatırımlarla Kuşadası'nın yeni cazibe merkezi İkioklu olacak. Örneğin, Mücessem Hanım Evi diye bilinen binanın restorasyonu devam ediyor. Çok yakın zamanda bitecek. Yine bu bölgede iki tane tarihi evi restore ettik. Bunlardan bir tanesini etnografya müzesi yapacağız" diye konuştu.

Kuşadası\'nın Yeni Cazibe Merkezi İkioklu Olacak
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası'nın Yeni Cazibe Merkezi İkioklu Olacak - Son Dakika

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