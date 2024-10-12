Kuşadası Sokak Festivali'nde Lezzet ve Eğlence Rüzgarı - Son Dakika
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Kuşadası Sokak Festivali'nde Lezzet ve Eğlence Rüzgarı

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Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali, gastronomi, müzik ve sanat dolu etkinliklerle Kuşadası'nda gerçekleşti. Yerel ve uluslararası şeflerin katılımıyla düzenlenen atölyeler ve lezzet durakları, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

12.10.2024 21:25  Güncelleme: 21:42
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Lezzet, müzik, sanat ve eğlence Kuşadası sokaklarında buluştu

Kuşadası sokaklarını festival coşkusu sardı

AYDIN - Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali, ikinci gününde birbirinden renkli ve lezzetli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Kent merkezinde yer alan Kervansaray'ın tarihi atmosferinde İspanya, Hırvatistan ve Tunus'tan katılan ünlü şefler eşliğinde gerçekleşen atölye ve tadımlar gastronomi tutkunları tarafından büyük ilgiyle karşılanırken, kentin 7 noktasında kurulan lezzet durakları ve sokak sahneleri katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı.

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı tarafından, Ayhan Sicimoğlu'nun katkısıyla bu yıl üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali, karnavalları aratmayan ilk gününün ardından ikinci gününde de muhteşem etkinliklere ev sahipliği yaptı. Festivalin ikinci günü organizasyona İspanya'dan katılan ünlü şef David Raileanu eşliğinde gerçekleşen "Paella" atölyesi ile başladı.

Şef David Raileanu tarafından risotto pirinci, sebze, safran, midye, karides, ahtapot gibi deniz ürünleri kullanılarak hazırlanan paella, Kervansarayı dolduran katılımcılar tarafından büyük beğeni aldı. Tarihi Kervansaray'da Tunuslu şef Nebil Rokbani'nin katılımıyla gerçekleşen "Lablabi Çorbası" atölyesi ile ünlü Hırvat şef Matko Bukovec'in katılımıyla gerçekleşen "Fish Marinade" atölyesi ve tadımı da tam not aldı.

Bu yıl Akdeniz Mutfağı temasıyla düzenlenen Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali kapsamında kentin 7 noktasında kurulan lezzet durakları büyük ilgi gördü. İspanya, Fransa, Hırvatistan, Tunus, Yunanistan, İtalya ve Türkiye'den katılan ünlü şefler tarafından hazırlanan yerel lezzetleri tatmak isteyen katılımcılar yemek stantlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İspanya'nın ançuezli tapas, Fransa'nın soğan çorbası, Hırvatistan'ın balık yahnisi, Tunus'un sebzeli kuskusu, Yunanistan'ın musakkası, İtalya'nın tiramisusu ve Türkiye'nin hünkar beğendisi çok beğenildi. Lezzet turlarından elde edilen gelir, 29 Haziran'da Kuşadası-Pamucak arasında çıkan orman yangınında zarar gören orman alanının ağaçlandırılması çalışmalarına aktarılacak.

Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali, gastronomi etkinliklerinin dışında eğlence, sanat ve müzik başlıklarında da renkli etkinliklere sahne oldu. Kentin merkezi noktalarında kurulan sokak sahnelerinde Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden festivale katılan sokak müzisyenleri, dansçılar akrobatlar ve pandomim sanatçıları tarafından sergilenen renkli ve eğlenceli performanslar katılımcılar tarafından ilgi ve merakla izlendi. Kasım Yaman Arkeo Park'ta kurulan çocuk oyun alanı ve yüz boyama noktası da ilgiyle karşılandı. Moğol Sirki ve Gana Akrobasi Sirki, Kolombiya Dans Grubu ile Cali Latino Salsa Dans Grubu'nun gösterisi festivalin gözdesi oldu.

Festivalin üçüncü gününde Türk şef Halil İbrahim Çengel ile Fransız Şef Julien Moulieres arasında gerçekleşecek Salyangoz Düellosu gerçekleşecek. Düelloda "galyangoz" ismi verilen Türk usulü salyangoz ile Fransız usulü salyangoz pişirme yöntemi ile hazırlanan "escorgot" yarışacak. Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali Kervansaray'da İtalya ve Yunanistan'dan gelen şeflerin katılımı ile iki atölye daha gerçekleşecek. Festival İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanında dev kazanda pişirilecek olan keşkeğin halka ikram edilmesi ile son bulacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Sokak Festivali'nde Lezzet ve Eğlence Rüzgarı - Son Dakika

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