Kusursuz kafe çalışanları da asker oldu - Son Dakika
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Kusursuz kafe çalışanları da asker oldu

18.05.2022 09:49
Kusursuz kafe çalışanları da asker oldu

Düzce Belediyesi Kusursuz Kafe çalışanları askeri kamuflaj giyip 1 günlüğüne de olsa asker oldular, yemin ettiler.

Düzce Belediyesi Kusursuz Kafe çalışanları askeri kamuflaj giyip 1 günlüğüne de olsa asker oldular, yemin ettiler.

Fiziksel engellerinden dolayı askerlik hizmetini yerine getiremeyen engelli vatandaşlar, bir günlük temsili askerlik yaptı. Düzce Jandarma Alay Komutanlığında düzenlenen törende askeri üniforma ile ellerini silah ve Türk Bayrağı'na koyan engelli vatandaşlar yemin edip, asker oldu.

Yemin törenine Düzce Belediye Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli de katılırken Kusursuz Kafe'nin çalışanları da askeri üniforma giyerek yemin etti. Başkan Vekili Gösterişli, bir günlük de olsa asker olan vatandaşlara terhis belgelerini takdim etti.

Düzce Belediyesi Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli, her Türk gencinin en kutsal görevinin askerlik olduğunu ifade ederek, engelli bireylere de askerlik duygusunu tattırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. - DÜZCE

Kusursuz kafe çalışanları da asker oldu
Kusursuz kafe çalışanları da asker oldu
Kusursuz kafe çalışanları da asker oldu

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kusursuz kafe çalışanları da asker oldu - Son Dakika


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