Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, emekli polislerle yemekte bir araya geldi

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Polis Emeklileri Derneği tarafından düzenlenen Birlik ve Beraberlik Yemeği programına katılarak emekli emniyet mensuplarıyla bir araya geldi.

Kütahya Polis Emeklileri Derneği tarafından düzenlenen programda, emniyet teşkilatında uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekli olan polisler bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen yemekte, emekli emniyet mensupları meslek hayatlarına ilişkin hatırayarını ve tecrübelerini paylaştı.

Programa Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, il protokolü, Kütahya Polis Emeklileri Derneği yönetimi ve üyeleri ile çok sayıda emekli emniyet mensubu katıldı.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, emniyet teşkilatında uzun yıllar görev yaparak ülkeye hizmet eden polis emeklilerine teşekkür etti. Kahveci, emekli emniyet mensuplarına sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir emeklilik hayatı temennisinde bulundu.