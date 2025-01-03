Kütahya Belediye Meclisi 2025 Yılına Hızla Başladı - Son Dakika
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Kütahya Belediye Meclisi 2025 Yılına Hızla Başladı

Kütahya Belediye Meclisi 2025 Yılına Hızla Başladı

Kütahya Belediye Meclisi, 2025 yılının ilk toplantısını gerçekleştirerek önemli kararlar aldı. Denetim Komisyonu üyeleri seçildi, sokaklara isim verildi ve yeni araç alımları konuları görüşülerek karara bağlandı.

03.01.2025 11:19  Güncelleme: 11:21
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Kütahya Belediye Meclisi, 2025 yılının ilk toplantısını Belediye Başkanı Eyüp Kahveci başkanlığında gerçekleştirdi. Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen 2. Dönem 1. Olağan Toplantıda gündem maddeleri ele alınarak karara bağlandı.

Toplantıda, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi kapsamında Denetim Komisyonuna gizli oyla en az üç, en çok beş üyenin seçilmesi konusu görüşüldü. Ayrıca, şehrin muhtelif mahallelerinde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi, Bahçelievler Mahallesi Başkent Sokak'ta yeni yapılan parka "Lösev Parkı" adının verilmesi, Zabıta Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 2025 yılı T Cetveline 2 arazi binek aracı, 1 camlı van araç ve 2 zabıta motosikleti eklenmesi gibi önemli konular müzakere edildi.

Mecliste ayrıca çeşitli imar düzenlemeleri ve şehrin ihtiyaçlarına yönelik diğer gündem maddeleri de ele alındı. Toplantıda alınan kararların, Kütahya'nın gelişimi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması adına önemli katkılar sunması bekleniyor.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, toplantının ardından yaptığı açıklamada, 2025 yılına hızlı ve verimli bir başlangıç yaptıklarını belirterek, alınan kararların şehre hayırlı olmasını diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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