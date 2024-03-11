Kütahya Belediyesi 50. Evlilik Yıldönümü Organizasyonu

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Kütahya Belediyesi, şehirde yaşayan ve evliliklerinde 50. yılını dolduran çiftlerimizi anlamlı bir organizasyonla bir araya getirdi.

Evliliklerinde 50. yılını dolduran çiftler, Kütahya Belediyesinin organizasyonuyla Bengisu Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Halk oyunları gösterilerinin sahnelendiği, birbirinden güzel türkülerin söylendiği akşamda yarım asırlık mutluluğu yaşayan çiftlerimiz, unutulmaz bir akşam yaşadı.

Böyle anlamlı bir organizasyonda kentin kıymetli büyüklerini ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir Hadis-i Şerifi gereği Kütahya'da bugün doğmuş ve nüfusu şehrimize kaydolmuş bebeğimizden Hakk'ın rahmetine kavuşan hemşehrimize kadar burada Kütahyalı olmanın onurunu bize yaşatan her hemşehrimize bir şekilde dokunmayı biz görev bildik. İçinizde çok kıymetli büyüklerim var. Sanatçılarımız var, şehrimize yıllarca emek vermiş doktorlarımız, sendikacılarımız, belediyemizde hizmet vermiş kıymetli büyüklerimize kadar Kütahya'ya hizmet etmiş, Kütahyalı olmanın onurunu yaşamış ve bizlere yaşatan kıymetli büyüklerimize bir jest yapalım dedik. Yarım asrı geride bırakarak bizlere ve bu şehre hizmet veren büyüklerimize bu jesti 4-5 yıl önce düşünmemize rağmen araya giren pandemi, arkasından savaş ve deprem gibi hepimizi derinden etkileyen birçok toplumsal olay nedeniyle bugünlere nasip oldu. Bundan sonra da devam edeceğiz. Bugün 50 yıllık mutlulukları paylaşıyoruz, belki bir sonraki programda 40 yıllıkları da paylaşacağız. Bu programlar birbirimizi anlama, burada yaşayan her hemşehrimize değer verme adına önemli projeler. Emek veren tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum, tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Doğduğu günden ölüme kadar ikametgahı Kütahya'da olan her hemşehrisine el uzatmaya çalıştıklarını ifade ederek sözlerine devam eden Başkan Işık, "Sosyal sorumluluk projelerinde Türkiye'nin örneğiyiz. Bu mutlu günde bir araya geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çiftlerimize nice uzun yıllar mutlu birliktelikler diliyorum. Rahmetli olan büyüklerimizi de rahmetle anıyorum" dedi.

Program sonunda Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, programa katılan 75 çifte günün anısına hediyelerini takdim etti. - KÜTAHYA