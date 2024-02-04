Kütahya Belediyesi Sanatçılara Ödül Verdi

Kütahya Belediyesi kente değer katan sanatçıları ödüllendirdi
KÜTAHYA - Kütahya Belediyesi kente değer katan sanatçıları ödüllendirdi.
Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizasyonuyla Kütahya'nın kültürüne ve sanatına bir birinden değerli eserler kazandıran sanata değer katan ustalar, "Sanata Değer Katanlar" etkinliğinde bir araya geldi. Birbirinden değerli sanatçılarla böyle bir organizasyonda buluşmaktan onur ve mutluluk duyduğunu belirterek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Ustaya saygı ve teşekkür programı kapsamında bugün bizi bir araya getiren, belediyemiz Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz ve onun değerli ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Usta olmak çok büyük emek istiyor, sanatın ustalarının Kütahya'mızda bu denli fazla olması inanıyorum ki bu şehrin en büyük kazanımlarından birisi. Geçmişten bu yana gerek yaptığınız eserlerle gerekse yetiştirdiğiniz yeni sanatçılarla bu şehre kattığınız değerlerden dolayı bu şehrin Şehrül-Emin'i olarak tüm hemşehrilerim adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygıyla önünüzde eğiliyorum" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kütahya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görevli diş hekimi ve fotoğraf sanatçısı Binnur Gültekin'in de anıldığı etkinlikte, müzikte şehre değer katan Mustafa Salün, Zeynel Sağ, Mesut Tezcan, Metin Kıymık, Nilüfer Örnek Özkan, Kudret Karayiğit ve Tekin Uğurel, resimde Adil Özkan, Bayram Yıldız, Hidayet Şen, Gönül Güven, Halil Kırkıl, Sabri Tezcan, Sebahat Sarıoğlu, Haşim Can, Süleyman Dönmez, Fatma Yayla, Hüseyin Efe ve Zafer Erzincan, halk oyunlarında Kerim Vural, Erdoğan Sevim, Zafer Baysal, Ramazan Yıldırım, Ömer Erdönmez, İsmail Uyalçak ve Mustafa Yazgan, şiirde Esat Anı ve İsa Kahraman, çinide Mehmet Gürsoy, Hamza Üstünkaya, Mehmet Koçer, Mustafa Dumanlar, İsmail Yiğit, İbrahim Kocaoğlu ve Saim Kolhan, keçe sanatında Fatma Vural, edebiyatta Ali Günhan ve Kadir Güler, hat sanatında Ahmet Türk ve Mustafa Er, heykelde Mustafa Kemal Altınsoy, Nuri Fuat Öziğdeci ve Ömer Cesur, sigrafittoda Metin Tunca, minyatürde Teyfik Solmaz, rölyefde Abdurrahman Yıldız, ahşapta Eyüp İşal ve fotoğrafta Ahmet Gökyiğit, Hüseyin Feyzi Kılıç ile geçtiğimiz günlerde vefat eden diş hekimi ve fotoğraf sanatçısı Binnur Gültekin adına Gültekin Ailesi teşekkür belgelerini ve plaketlerini, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve protokol üyelerinden aldı.
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