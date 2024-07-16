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Kütahya'da 15 Temmuz etkinlikleri

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Kütahya'da 15 Temmuz etkinlikleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Kütahya'da da anma etkinlikleri düzenlendi.

16.07.2024 05:20  Güncelleme: 05:39
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Kütahya'da 15 Temmuz etkinlikleri

KÜTAHYA - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Kütahya'da da anma etkinlikleri düzenlendi.

Kütahya'da, 15 Temmuz darbe girişimine karşı direnişin 8. yılı münasebetiyle Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi. Mehter takımı ile birlikte Ulu Cami'den Zafer Meydanına yürüyen il protokolü ve yüzlerce vatandaş, yürüyüşün ardından Valilik binası önünde düzenlenen programa katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, mehter takımının gösterisi, protokol konuşmaları, çifte ezan, ilahi ve şiirler ile devam etti.

8 yıl önce hain terör örgütüne karşı Türk milletinin omuz omuza vererek destansı bir direniş sergilediğini belirten Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, "Bugün geçmişte yaşananları unutmadan geleceğe daha güçlü bir şekilde bakmalıyız. Millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi koruyarak her türlü tehdide karşı aynı kararlılık ve cesaretle dimdik durmalıyız. Unutmayalım ki 15 Temmuz ruhu yalnız bir gecenin değil milletimizin asırlardır taşıdığı bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin bir yansımasıdır. Bu ruhu yaşatmak ve geleceğe aktarmak hepimizin en önemli sorumluluğudur" dedi.

15 Temmuz gecesi gösterdikleri kahramanlık için Kütahyalı vatandaşları tebrik eden ve 15 Temmuz'un 85 milyon vatandaşın ortak bayramı olduğunu söyleyen Kütahya Valisi Musa Işın, "85 milyon birlikte bugüne sahip çıkmaktadır ve çıkmalıdır. Hepimizin bayramıdır bu. Nasıl ki biz Kurtuluş Bayramlarımızı kutluyoruz, 15 Temmuz'u da bu ruhla kutlamamız gerekir. ve bu ruhu öldürmememiz gerekiyor. Bizim 85 milyon olarak vatanımızın bölünmez bütünlüğü üzerinde ittifak etmemiz gerekir" diye konuştu. Programın sonunda sela okundu ve şehitler için dua edildi.

Kütahya\'da 15 Temmuz etkinlikleri
Kaynak: İHA

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