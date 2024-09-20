Kütahya'da Bilim Şenliği Başladı

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Kütahyalı öğrenciler bilimle şenleniyor

KÜTAHYA - Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen "Kütahya Bilimle Şenleniyor" adlı projenin açılışı gerçekleşti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen açılış programına İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya AFAD Müdürü İsmail Özkan, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser ve öğrenciler ile öğretmenler katıldı.

Bu yıl TÜBİTAK Bilim Şenliğinin üçüncüsünü düzenlediklerini dile getiren Kütahya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Topuz, "Bilim Şenliğimiz 3 gün boyunca 19-20-21 Eylül tarihlerinde, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında, Olgunlaşma Enstitüsü ve Özel Kırdar Bilgiören Kolejinde devam edecek. Bilim Şenliğimize Kütahya genelinde 10 bin civarında öğrencimizin ve velilerimizin katılımını bekliyoruz. Her yıl düzenli olarak düzenlediğimiz bu bilim şenliği öğrencilerimizin oldukça farklı tecrübeler kazanmasına vesile oluyor. Biz şenliğimize destek olan Zafer Kalkınma Ajansına, AFAD İl Müdürlüğüne, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tüm Kütahyalı öğrencilerimizi ve halkımızı bilim şenliğimize katılmaya bekliyoruz" diye konuştu.