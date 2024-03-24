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Kütahya'da Çamlıbahçe Parkı hizmete açıldı

KÜTAHYA - Kütahya Belediyesi tarafından projelendirilen Çamlıbahçe Parkı'nda imalatlar tamamlanarak hizmete açıldı. İçerisinde barındıracağı Emekliler Lokali ve Aile Çay Bahçesi gibi tesisleriyle şehir merkezinde önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan Çamlıbahçe Parkı'nın açılışında konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Geride bıraktığımız beş yıl içerisinde açılışını yaptığımız kalıcı 114'üncü eserimizi açıyoruz. 130 proje sözü verdik, yaklaşık 220 projeyi bu şehre kazandırdık. Bunların içerisinde kalıcı ve evladiyelik olarak değerlendirebileceğimiz 144'üncü eserimizi Rabbim bugün bize nasip eyledi. Geçen hafta 113'üncü eserimizin açılışını 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı'nda yapmıştık. Allah nasip ederse 115'inciyi de önümüzdeki hafta Laleli Camimizin oradaki yayalaştırma projemizi bitirerek yapacağız" ifadelerini kullandı.

Çamlıbahçe Parkı'nın şehre hayırlı olmasını dileyen Başkan Işık, "Yukarıda Emekliler Lokalimiz olacak. Yan tarafında Aile Çay Bahçesi olacak. Dikey sütunlarda da şehrimize değer katmış isimlerin özgeçmişleri ve portreleri yer alacak. Bu parkın en önemli özelliklerinden birisi bu. Burası Anıtlar Kurulumuzun onayıyla taşından diktiğimiz ağaca kadar, aydınlatma direklerine kadar cami duvarlarına koyulan ışıklara kadar çok özel bir park. Önümüzdeki dönemde bu parka bakan binaların ön yüzlerini cephe sağlıklaştırma projesiyle güzel bir şekle dönüştüreceğiz" diye konuştu.