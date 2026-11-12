Kütahya'da engelli bireyler için afet projesi çalıştayı 19 Kasım 2026'da yapılacak - Son Dakika
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Kütahya'da engelli bireyler için afet projesi çalıştayı 19 Kasım 2026'da yapılacak

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Kütahya\'da engelli bireyler için afet projesi çalıştayı 19 Kasım 2026\'da yapılacak
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Kütahya'da engelli bireylerin afet güvenliği için hazırlanan proje kapsamında çalıştay düzenlenecek. 19 Kasım 2026'da AFAD İl Müdürlüğü binasında yapılacak çalıştayda erişilebilir müdahale ve kurumlar arası koordinasyon ele alınacak.

Kütahya'da engelli bireylerin afet ve acil durumlarda güvenliğinin sağlanması, afet müdahale süreçlerinin erişilebilir hale getirilmesi amacıyla hazırlanan "Afetlerde Hayat Kurtaran Erişilebilirlik" projesi kapsamında çalıştay düzenlenecek.

Projenin Ar-Ge ve Eğitim Danışmanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sultan Güçlü, Proje Organizatörü ve Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği Başkanı Nimet Sarıkaya ile İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Bünyamin Çakır, Kütahya Valisi Musa Işın'ı makamında ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan proje kapsamında gerçekleştirilecek çalıştayda, afet ve acil durumlarda engelli bireylere yönelik erişilebilir müdahale yöntemleri ve kurumlar arası koordinasyon konuları ele alınacak.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de Prof. Dr. Sultan Güçlü ve Nimet Sarıkaya'yı belediyede ağırlayarak proje üzerine değerlendirmelerde bulundu. Başkan Kahveci, birçok kurum ve sivil toplum kuruluşunun iş birliğiyle yürütülecek proje kapsamında afetlere hazırlık konusunda farkındalığın artırılmasının ve engelli bireylerin güvenliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Proje kapsamında düzenlenecek programın, 19 Kasım 2026 tarihinde AFAD İl Müdürlüğü binasında gerçekleştirileceği bildirildi. Çalıştayda afet anında engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi ve kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kütahya'da engelli bireyler için afet projesi çalıştayı 19 Kasım 2026'da yapılacak - Son Dakika
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