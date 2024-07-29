Kütahya\'da Hayvan Barınağı İnşaatı İncelemesi

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Kütahya Valisi Musa Işın ve beraberindeki heyet, Gediz'de yapımında sona yaklaşılan hayvan barınağı inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İncelemelere Kütahya Valisi Musa Işın, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Şaphane, Simav ve Pazarlar Kaymakamları, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Şaphane, Simav ve Pazarlar Belediye Başkanları katıldı. Vali Işın ve beraberindeki heyet, hayvan barınağı hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gediz'de yakın zamanda bitirilecek olan hayvan barınağı, modern ve son teknoloji ile donatılacak proje; 2 bin 277 metrekare kapalı alan, 5 bin 189 metrekare açık alan olmak üzere toplamda 7 bin 466 metrekare alana sahip olacak. Proje içerisinde, yönetim binası, klinik binası, personel binası, karantina binası, barınak A,B,C,D binaları, kedi yaşam alanı, kedi geçici bakım evi, müşahede bakım evi, kazan dairesi, güvenlik binası, mutfak binası olmak üzere 14 adet binadan oluşacak. Sokak Hayvanları Birliği öncülüğünde Kütahya İl Özel İdaresi, Gediz, Simav, Şaphane, Pazarlar Belediyesi, Beldeleri ve Köylerini kapsayan bölgesel proje ile sahipsiz hayvanlar koruma altına alınacak. - KÜTAHYA