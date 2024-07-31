Kütahya'da İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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Yerel

Kütahya'da İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kütahya'da, İran'ın başkenti Tahran'da alçak bir suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı. Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) öncülüğünde Ulu Cami'nde yapılan törende dua edildi ve İsmail Haniye'ye Allah'tan rahmet dilendi. Platform üyeleri İsrail aleyhine sloganlar attı.

31.07.2024 19:37
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Kütahya'da, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda alçak bir suikastla şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) öncülüğünde Ulu Cami'nde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve gıyabi cenaze namazı kılındı.

Platforma adına basın açıklamasını Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No'lu Şube Başkanı Fatih Köse, İsmail Haniye'nin şehitlik mertebesine ulaştığına inandıklarını belirtti.

Haniye'nin daha önce de 3 çocuğu ve 3 torununun saldırı sonucu hayatını kaybettiğini ifade eden Fatih Köse, "Filistin halkının siyasi lideri İsmail Haniye, insanlığın ve insani tüm değerlerin düşmanı siyonist terör rejimi tarafından alçakça katledildi. Mücadelesi ve fedakarlığı ile örnek bir mücadele adamı olan İsmail Haniye'ye Allah'tan rahmet; Filistin halkına, adaletten ve haktan yana bir duruşla Özgür Filistin davasına destek olan dünya halklarına başsağlığı diliyoruz. Yaşasın Filistin, kahrolsun İsrail" diye konuştu.

Basın açıklamasına katılan platform üyeleri tekbir getirip İsrail aleyhine slogan attı.

Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Diyanet Sen Kütahya Şube Başkanı Ülfet Balon dua etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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