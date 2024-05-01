Kütahya'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla oturma eylemi düzenlendi - Son Dakika
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Kütahya'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla oturma eylemi düzenlendi

Kütahya\'da İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla oturma eylemi düzenlendi

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla oturma eylemi düzenledi. Platform üyeleri, Filistin'deki katliamın derhal durdurulmasını talep etti ve halkı destek vermeye çağırdı. KÜSİDAP, bu eylemle birlikte sivil toplum kuruluşları olarak Filistin meselesini gündemde tutmaya devam edeceklerini belirtti.

01.05.2024 18:02
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Kütahya'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla, Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) tarafından oturma eylemi düzenlendi.

Zafer Meydanı'ndaki stantta bir araya gelen platform üyeleri, Filistin'deki katliamın derhal durdurulmasını istedi. KÜSİDAP adını basın açıklamasını Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Ceyhun, "7 Ekim'den beri, 7 aydır Gazze'de bir katliam yaşanıyor. Bu katliama ilişkin KÜSİDAP olarak, sivil toplum kuruluşları olarak 7 aydır hemen hemen her gün bir eylem yapmaya çalışıyoruz. En azından bilinçlendirme, halkımızda farkındalık oluşturma anlamında faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu manada yürüyüşler yaptık, burada stantlar kurduk, imza kampanyaları düzenleyip Cumhurbaşkanlığımıza kadar imzaları ilettik. Destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Şu andan itibaren neler yapabiliriz diye düşündük. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden itibaren burada stant kurduk. Stantta bir Gazze görüntüsü vermeye çalıştık" diye konuştu.

Oturma eylemine vatandaşların da destek vermesini isteyen Ceyhun, "KÜSİDAP'la yaptığımız toplantı sonrasında, burada her gün bir oturma eylemi planladık. Bu eylemde her gün başka bir sivil toplum kuruluşu burada oturma eylemi düzenleyeceğiz. Biz tüm halkımızı bu eyleme destek vermeye çağırıyoruz. Sonuçta 'ne yapılıyor ?' diye düşünmesin kimse. Şu anda Amerika'da, Kolombiya Üniversitesi'nde ve diğer üniversitede yaşanan faaliyetleri biliyorsunuz, planlı faaliyetler değil. Birkaç öğrenciyle başladı fakat şu anda tüm Amerika'yı Avrupa'yı sarmış durumda ve İsrail bundan son derece rahatsız. Kütahya'mızda bir faaliyet olsun, burada insanlar bilinçlendirilsin diye şehrin göbeğinde böyle bir oturma eylemi planladık. Herkesi bu oturma eylemine desteğe çağırıyoruz. Tabi daha farklı eylemlerimizle bu işgal devam ettiği sürece, katliam devam ettiği sürece sivil toplum kuruluşları olarak bunu gündeme taşımaya devam edeceğiz. Rabbim inşallah en kısa zamanda Filistin'deki katliamı durdursun, oradaki kardeşlerimize Filistinli kardeşlerimize zafer ihsan etsin" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla oturma eylemi düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla oturma eylemi düzenlendi - Son Dakika
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