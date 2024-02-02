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Kütahya'da Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kütahya'da Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Kütahya\'da Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Kütahya'da, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin huzur ve güven içinde geçmesi amacıyla düzenlenen İl Seçim Güvenliği Toplantısı, Vali Musa Işın'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, seçim günü, öncesi ve sonrasında alınacak tedbirler ele alındı.

02.02.2024 11:36
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Kütahya'da, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin huzur ve güven içinde geçmesi amacıyla düzenlenen İl Seçim Güvenliği Toplantısı, Vali Musa Işın'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, seçim günü, öncesi ve sonrasında alınacak tedbirler ele alındı.

Seçim sürecinin demokrasinin şöleni olduğunu belirten Vali Işın, " Demokrasi, halkın iradesinin tecellisidir. Devlet olarak, bu iradenin gölgesiz ve lekesiz bir şekilde tecelli etmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyor ve gerekli tüm önlemleri alıyoruz" dedi.

Seçimin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde önlemler alınacağını vurgulayan Vali Işın, "Amacımız, seçimin güven ve huzur ortamında, sorun olmaksızın gerçekleşmesini sağlamaktır. Gerekli tedbirleri alarak görevimizi yerine getireceğiz. Demokrasi kültürünü taşımak önemli bir merhaledir ve bu kültürü taşıyan Kütahya'ya yakışır bir süreç olacaktır" diye konuştu.

Toplantıya; vali yardımcıları, kaymakamlar, kolluk amirleri ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kütahya'da Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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