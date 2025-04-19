Kütahya'da 'Şehr-i Kütahya' Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahya'da 'Şehr-i Kütahya' Sergisi Açıldı

DPÜ'de sergilenen 'Şehr-i Kütahya' etkinliği, sanatseverleri Kütahya'nın zenginlikleriyle buluşturdu.

19.04.2025 22:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DPÜ'de 'Şehr-i Kütahya' sergisi

KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin ev sahipliğinde oluşturulan 'Şehr-i Kütahya' sergisi, sanatseverlerle buluştu.

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Zafer Sanat Galerisi'nde Kütahya Bilim Sanat Kültür ve Tanıtım Federasyonu ortaklığında oluşturulan serginin açılışına Kütahya Valisi Musa Işın, Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, il protokol üyeleri, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Etkinliğin açılış töreninde konuşan Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, "Kütahyamız bir sanat, kültür ve bilim şehri. Geçtiğimiz hafta düzenlediğimiz etkinlikte Anadolu topraklarındaki ilk ansiklopedi Kütahya'dan çıktığını hatırlatmıştık. Kütahya bir ilkler şehri. Bu şehre yeni bir eser kazandırdık ve bu şehirde çok başarılı kültür ve sanat faaliyetleri yapıyoruz. İçinde bulunduğumuz DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 2209-A projeleri kapsamında en çok projesi kabul edilen güzel sanatlar fakültesi oldu. Umut ediyorum ki, bundan sonra da performansımızı arttırarak zirvedeki yerimizi koruyacağız. Üniversitemizin mühendislik fakültesi de büyük bir başarı elde etti. DPÜ olarak bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da bu kutlu şehre hizmet edeceğiz; Kültür sanat insanlarına ve faaliyetlerine katkıda bulunacağız" dedi.

"Kütahya gizli bir hazine"

Vali Musa Işın ile etkinliğe katkı veren protokol üyelerine, sanatçılara ve öğrencilerimize teşekkür etti.

Vali Işın, "Kütahyamız çok namütenahi hazinelere sahiptir. Ben Kütahya'yı gizli bir hazine olarak saklı bir cennet olarak tarif ediyorum. Ne kadar söz söylense azdır Kütahya için. Uzun zamanlardan beri kadim bir medeniyete sahip olan böyle bir şehrin gizli hazinelerini gün yüzüne çıkarmak için sanat severlerimiz iş adamlarımız, devletimiz, üniversitemiz, fakültemiz ve bütün bileşenler bu konuda büyük bir gayret gösteriyor. Bu yolda katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılan sergide sanatseverler, sergide Kütahya'nın sanatsal ve tarihi zenginliklerini yansıtan eserleri yakından inceleme fırsatı buldu. Vali Işın ve Rektör Kızıltoprak, sergide eserleri yer alan sanatçılardan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Şehr-i Kütahya Sergisi, 25 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlik, Kütahya, Rektör, Eğitim, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da 'Şehr-i Kütahya' Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı
Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi
Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti
Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete’de İşte madde madde yeni düzenlemeler Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de! İşte madde madde yeni düzenlemeler
TRT dizisinin set aracı takla attı Ünlü oyuncu hastanelik oldu TRT dizisinin set aracı takla attı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu
Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Kapatıldı Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Kapatıldı
Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye’ye getirildi Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi
Gülben Ergen’in dövmesinin sırrı ortaya çıktı Gülben Ergen'in dövmesinin sırrı ortaya çıktı
Galatasaray’ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Galatasaray'ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler

08:11 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç Son seçim anketinde çarpıcı sonuç
07:54 Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek
01:19 Küçükçekmece’de Otel Odasında Ölüm Küçükçekmece'de Otel Odasında Ölüm
22:44 Vali Davut Gül’den “Taksim“ açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz Vali Davut Gül'den "Taksim" açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz
20:59 Trendyol Süper Lig’e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu
10:02 İbrahim Tatlıses’in soyadının hikayesi Katıldığı programda ilk kez anlattı İbrahim Tatlıses'in soyadının hikayesi! Katıldığı programda ilk kez anlattı
09:55 Lemina’dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz Lemina'dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz
09:37 Dehşet anları kamerada Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
09:26 Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı Kasasından külçe külçe altın çıktı Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı
09:23 Taşıtlar için yeni uygulama Başvuru için son 10 gün Taşıtlar için yeni uygulama! Başvuru için son 10 gün
09:16 Türkiye kargoda bir ilke imza attı Türkiye kargoda bir ilke imza attı
09:11 Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Kritik maçta yok Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Kritik maçta yok
09:11 Gülseren Ceylan’dan Mehmet Ali Erbil’e ağır gönderme Gülseren Ceylan'dan Mehmet Ali Erbil'e ağır gönderme
09:07 Parasını buna yatıran yine kazandı Parasını buna yatıran yine kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 08:35:56. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da 'Şehr-i Kütahya' Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement