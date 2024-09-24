Kütahya'da Yaralı Karabatak Yavrusu AFAD Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Kütahya'da Yaralı Karabatak Yavrusu AFAD Tarafından Kurtarıldı

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Kütahya'da Yedigöller'de olta iğnesi takılı yaralı bir karabatak yavrusu, AFAD ekipleri tarafından sudan kurtarılıp tedavi için Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi'ne teslim edildi.

24.09.2024 11:40  Güncelleme: 11:44
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Kütahya'da yaralı haldeki karabatak yavrusunu AFAD kurtardı

KÜTAHYA - Kütahya'da AFAD ekiplerince Yedigöller'de ibiğinde olta iğnesi takılı yaralı halde bulunan karabatak yavrusu, Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Parmakören Mahallesi Yedigöller'de karabatak yavrusunun suyun içinde mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye ulaşan AFAD ekipleri gece saatlerinde ibiğinde olta iğnesi takılı haldeki yaralı karabatak yavrusunu mahsur kaldığı sudan çıkararak Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim etti. Karabatak yavrusu gerekli bakımlarının yapılmasının ardından sağlığına kavuştuğunda ait olduğu doğaya tekrar salınacak.

Kütahya\'da Yaralı Karabatak Yavrusu AFAD Tarafından Kurtarıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Yaralı Karabatak Yavrusu AFAD Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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