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Kütahya'da yılın ilk karpuzu dilimle satılıyor

KÜTAHYA - Kütahya'da yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz tezgahlarda yerini alırken, vatandaşların fiyatları yüksek bulması sebebiyle yarım ve çeyrek dilimler halinde kesilerek satışa sunuluyor. Fiyatları 70 ile 80 lira arasında değişen karpuz dilimleri tezgahları süslüyor. Kütahya'da tezgahlara çıkan karpuzun fiyatını yüksek bulan vatandaşlar çözümü yarım ya da çeyrek dilim almakta bulurken, bazı vatandaşlar yarım ve çeyrek karpuzun fiyatını da yüksek bularak satın almaktan vazgeçiyor.

Kütahyalı manav Engin Kayıkçı, dilim karpuzların tezgahlarda yerini aldığını ve müşterileri beklediğini söyledi. Manavdan alışveriş yapan bir vatandaş ise dilimlenmiş karpuz aldığını, çok sevdiğini ve herkese tavsiye ettiğini dile getirdi.