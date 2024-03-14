Kütahya'da yılın ilk karpuzu dilimle satılıyor - Son Dakika
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Kütahya'da yılın ilk karpuzu dilimle satılıyor

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Kütahya'da yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz, yüksek fiyatlar sebebiyle yarım ve çeyrek dilimler halinde kesilerek satışa sunuluyor. Fiyatları 70 ile 80 lira arasında değişen karpuz dilimleri tezgahlarda yerini alırken, bazı vatandaşlar yüksek fiyatları sebebiyle dilimli karpuz almaktan vazgeçiyor.

14.03.2024 11:17  Güncelleme: 11:21
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Kütahya'da yılın ilk karpuzu dilimle satılıyor

KÜTAHYA - Kütahya'da yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz tezgahlarda yerini alırken, vatandaşların fiyatları yüksek bulması sebebiyle yarım ve çeyrek dilimler halinde kesilerek satışa sunuluyor. Fiyatları 70 ile 80 lira arasında değişen karpuz dilimleri tezgahları süslüyor. Kütahya'da tezgahlara çıkan karpuzun fiyatını yüksek bulan vatandaşlar çözümü yarım ya da çeyrek dilim almakta bulurken, bazı vatandaşlar yarım ve çeyrek karpuzun fiyatını da yüksek bularak satın almaktan vazgeçiyor.

Kütahyalı manav Engin Kayıkçı, dilim karpuzların tezgahlarda yerini aldığını ve müşterileri beklediğini söyledi. Manavdan alışveriş yapan bir vatandaş ise dilimlenmiş karpuz aldığını, çok sevdiğini ve herkese tavsiye ettiğini dile getirdi.

Kütahya\'da yılın ilk karpuzu dilimle satılıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da yılın ilk karpuzu dilimle satılıyor - Son Dakika

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