Kütahya\'daki plastik fabrikası yangını söndürüldü

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Kütahya'daki plastik fabrikası yangınında alevler metrelerce yükseldi

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü

KÜTAHYA - Kütahya'da bir plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Alayunt Mahallesi yakınlarındaki Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik ev gereçleri üretilen bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında alevler metrelerce yükseğe ulaştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 3 fabrika çalışanı ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.