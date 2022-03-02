Kütahya'daki tüm okullarda tatbikat - Son Dakika

Kütahya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ahmet Ali Artun ile AFAD personeli, Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Kütahya Valisi Ali Çelik'i ziyaret etti.

Vali Çelik'in makamında gerçekleşen ziyarette, İl Müdürü Ahmet Ali Artun AFAD'ın faaliyetleri ve Deprem Haftası etkinlikleri hakkında bilgiler verdi.

2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında, 4 Mart Cuma saat 11.30'da tüm illerle eş zamanlı "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapılacağını aktaran Artun, Kütahya il genelindeki tüm okullarda deprem farkındalığına dikkat çekileceğini söyledi.

Artun, 4 Mart'ta başlayacak Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Sera AVM'de açılacak stantta AFAD gönüllülüğü, zorunlu deprem sigortası, AFAD Acil Mobil Uygulamasının tanıtılacağını kaydetti.

Öğrenci yurtlarından kurum ve kuruluşlara, camilere kadar birçok alanda tanıtım ve bilinçlendirme çalışması yapılacağını belirten Artun, destek AFAD gönüllüleriyle birlikte 2 Mart Çarşamba günü Andız İlkokulu'nda yapısal olmayan risklerin azaltılması çalışması yapılacağını aktardı.

AFAD'a çalışmalarında kolaylık dileyen Vali Ali Çelik, "Depremi engelleyemeyiz ancak alacağımız tedbirlerle can ve mal kayıplarını azaltabiliriz. Bu gerçeği unutmamalı, depreme karşı daima hazırlıklı olmak zorundayız. Rabbim, tüm afetlerden korusun" dedi. - KÜTAHYA