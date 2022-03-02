Kütahya'daki tüm okullarda tatbikat - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'daki tüm okullarda tatbikat

02.03.2022 10:28
Kütahya'daki tüm okullarda tatbikat

Kütahya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ahmet Ali Artun ile AFAD personeli, Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Kütahya Valisi Ali Çelik'i ziyaret etti.

Kütahya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ahmet Ali Artun ile AFAD personeli, Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Kütahya Valisi Ali Çelik'i ziyaret etti.

Vali Çelik'in makamında gerçekleşen ziyarette, İl Müdürü Ahmet Ali Artun AFAD'ın faaliyetleri ve Deprem Haftası etkinlikleri hakkında bilgiler verdi.

2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında, 4 Mart Cuma saat 11.30'da tüm illerle eş zamanlı "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapılacağını aktaran Artun, Kütahya il genelindeki tüm okullarda deprem farkındalığına dikkat çekileceğini söyledi.

Artun, 4 Mart'ta başlayacak Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Sera AVM'de açılacak stantta AFAD gönüllülüğü, zorunlu deprem sigortası, AFAD Acil Mobil Uygulamasının tanıtılacağını kaydetti.

Öğrenci yurtlarından kurum ve kuruluşlara, camilere kadar birçok alanda tanıtım ve bilinçlendirme çalışması yapılacağını belirten Artun, destek AFAD gönüllüleriyle birlikte 2 Mart Çarşamba günü Andız İlkokulu'nda yapısal olmayan risklerin azaltılması çalışması yapılacağını aktardı.

AFAD'a çalışmalarında kolaylık dileyen Vali Ali Çelik, "Depremi engelleyemeyiz ancak alacağımız tedbirlerle can ve mal kayıplarını azaltabiliriz. Bu gerçeği unutmamalı, depreme karşı daima hazırlıklı olmak zorundayız. Rabbim, tüm afetlerden korusun" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya'daki tüm okullarda tatbikat

YORUMLAR
500
Antalya Valiliğinden Kemer depremi açıklaması Antalya Valiliğinden Kemer depremi açıklaması Deprem Haftası dolayısıyla tüm okullarda 4 Mart'ta deprem tatbikatı yapılacak Deprem Haftası dolayısıyla tüm okullarda 4 Mart'ta deprem tatbikatı yapılacak

Deprem Haftası, Kütahya, Deprem, AFAD, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya'daki tüm okullarda tatbikat - Son Dakika


Son Dakika
11:47 Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Türkiye'den yeni gelen İHA ve SİHA'lar savaş pozisyonlarına geçti
11:40 Rusya, Ukrayna ile 2. müzakere görüşmelerini ertelediğini açıkladı!
11:35 Kiev'de barikat günleri! 64 kilometrelik Rus konvoyu Kiev sınırında yakıt ikmali için durdu!
11:31 Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Akşener'in ismini verdi!
11:21 Dolarda dalgalanmalar devam ediyor! Kur 14 lira seviyesini geçti
11:20 Bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu! 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
11:13 Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a Kanal İstanbul hatırlatması: Montrö'nün önemini şimdi anladı
11:06 Ahmet Kaya şarkıları okuyamayacak: Gülten Kaya, şarkıcı Özgür Tüzer'e ihtar çekti: Okursa hapse girecek
11:04 Aynı ailen 9 kişi koronavirüsten öldü! Sağlık Bakanlığı gen araştırması başlattı, 14 kişi daha riskli
11:02 Ukrayna'nın Karadeniz kıyısında Rus üstünlüğü artıyor: Herson da Rusya'nın eline geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 11:59:16. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'daki tüm okullarda tatbikat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement