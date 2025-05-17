Kütahya\'dan Anıtkabir\'e Türk Bayrağı Yolculuğu

Kütahya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında anlamlı bir organizasyona imza attı. Türk Chopper Motosiklet Kulübü üyeleri, Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin'den teslim aldıkları Türk bayrağını, büyük bir gurur ve heyecanla Ankara'ya, Anıtkabir'e ulaştırmak üzere yola çıktı.

Bayrak teslim töreninin ardından kulüp üyeleri şehir merkezinde kortej oluşturarak tur attı ve ardından Ankara yolculuğuna başladı.

Kütahya Belediyesi, bu özel görevde yer alan Türk Chopper Motosiklet Kulübü'ne teşekkür ederek, yolculuklarının güvenli ve anlam dolu geçmesi temennisinde bulundu. - KÜTAHYA