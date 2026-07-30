Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nden "Bilim İletişim Sohbetleri"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından hayata geçirilen 'Hayat Üniversitesi' projesi kapsamında düzenlenen "Bilim İletişim Sohbetleri", Hisarcık ilçesine bağlı Hasanlar köyünde vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Programa DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Burak Kavaslar ile köy sakinleri katıldı.

Toplumla üniversite arasındaki bağı güçlendirmeyi hedefleyen etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, üniversitelerin yalnızca eğitim veren kurumlar olmadığını, aynı zamanda ürettikleri bilgiyi toplumun her kesimine ulaştırmak gibi önemli bir sorumluluğa sahip olduklarını söyledi.

Hayat Üniversitesi Projesi'nin temel amacının üniversiteyi kampüs sınırlarının dışına çıkararak bilgi ve bilimi vatandaşlarla buluşturmak olduğunu ifade eden Kızıltoprak, Hasanlar Köyü'nde gerçekleştirilen buluşmanın bu hedef doğrultusunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

"Bilimi toplumun her kesimine ulaştırmayı görev biliyoruz"

Konuşmasında bilimin günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çeken Rektör Süleyman Kızıltoprak, "Üniversitelerin en önemli sorumluluklarından biri, ürettiği bilgiyi toplumla buluşturmak ve bilimin ışığını hayatın her alanına taşımaktır. Bu anlayışla yürüttüğümüz Hayat Üniversitesi Projesi kapsamında bugün Hasanlar Köyü'nde hemşehrilerimizle bir araya gelerek bilginin günlük yaşamımıza sunduğu katkılar üzerine samimi ve verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Farklı yaş gruplarından vatandaşlarımızın programa gösterdiği ilgi ve katkıları bizleri son derece memnun etti. Bilginin paylaşıldıkça çoğaldığını burada bir kez daha görmüş olduk" dedi.

Bilim İletişim Sohbetleri'nin sadece akademik bilgi aktarımından ibaret olmadığını vurgulayan Kızıltoprak, bu tür programların üniversite ile toplum arasında güçlü gönül bağları oluşturduğunu belirterek, "Her buluşmamız bize öğrenmenin tek taraflı değil, karşılıklı bir süreç olduğunu gösteriyor. Bizler akademik bilgilerimizi paylaşırken vatandaşlarımızın hayat tecrübelerinden de önemli kazanımlar elde ediyoruz. Üniversitemiz olarak bilgi birikimimizi şehir merkezinden en uzak yerleşim noktalarına kadar ulaştırmayı, toplumun her kesimiyle aynı heyecanı paylaşmayı ve bilimi herkes için erişilebilir hale getirmeyi önemli bir görev olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

DPÜ'nün yalnızca şehir merkezinde değil, ilçelerde ve köylerde de vatandaşlarla buluşmaya devam edeceğini belirten Rektör Kızıltoprak, Hayat Üniversitesi Projesi kapsamında bilim, kültür, tarih ve sosyal yaşam alanlarında benzer etkinliklerin önümüzdeki süreçte de sürdürüleceğini kaydetti.

"Hasanlar, en üretken köylerimizden"

Programda konuşan Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ise Hasanlar köyünün geçmişte belde statüsünde bulunduğunu ve "Tütünkent" adıyla tanındığını belirterek, köyün uzun yıllardır tütün üretimiyle bölgenin önemli yerleşimlerinden biri olduğunu söyledi.

Hasanlar Köyü'nün üretken yapısıyla öne çıktığını ifade eden Demirtaş, "Köyümüz daha önce belde statüsünde olan, bugün ise köy statüsünde bulunan Hasanlar'dır. Belde olduğu dönemde 'Tütünkent' adıyla anılan, tütün üretimiyle ün kazanmış bir yerleşim yeridir. Bu özelliğini bugün de sürdürmeye devam etmektedir. İlçemiz misafirperver insanları, doğal güzellikleri, coğrafi yapısı ve kültürel zenginlikleriyle önemli bir değerdir. Tarihi ve mitolojik geçmişiyle de dikkat çeken ilçemize bağlı Hasanlar köyünün bizleri gururlandıran en önemli özelliği üretken olmasıdır" dedi.

"Bu tür ziyaretlerin ve bilgi paylaşımının artarak devam etmesini temenni ediyoruz"

DPÜ'nün gerçekleştirdiği ziyaretin köy adına önemli bir anlam taşıdığını belirten Demirtaş, "Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ın ziyaretiyle bu üretkenliğin akademik boyuta taşınması adına önemli bir adım atılmış oldu. Üniversitemizin bilgi ve birikimini vatandaşlarımızla paylaşması bizleri son derece mutlu ediyor. Bu konuda bizlere yol açtıkları için Sayın Rektörümüze ve üniversitemize teşekkür ediyorum. Bu tür ziyaretlerin ve bilgi paylaşımının artarak devam etmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Program boyunca vatandaşlar, merak ettikleri konular hakkında Rektör Kızıltoprak'a sorular yöneltirken, bilimsel gelişmelerden eğitime, tarımdan kırsal kalkınmaya kadar birçok konuda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Özellikle gençlerin ve çocukların programa gösterdiği ilgi dikkat çekerken, katılımcılar üniversitenin köylere kadar ulaşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Etkinliğin sonunda Hasanlar Köyü sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ile Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Burak Kavaslar, Hayat Üniversitesi Projesi kapsamında bilimin, kültürün ve ortak aklın ışığında yeni buluşmalarda vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade etti.