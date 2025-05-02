AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 15.51'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 12,55 kilometre derinlikte yaşandığı kaydedildi. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Kütahya Simav'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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