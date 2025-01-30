Kütahya Turizm Master Planı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kütahya Turizm Master Planı Toplantısı Gerçekleştirildi

Kütahya Turizm Master Planı Toplantısı Gerçekleştirildi

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, 12 projeden oluşan Kütahya Turizm Master Planı'nın hayata geçirilmesi için bilgilendirme toplantısına katıldı. Erenler, projenin Kütahya'nın turizm potansiyelini artıracağını vurguladı.

30.01.2025 12:13  Güncelleme: 12:15
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AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Valiliği himayesinde ve Zafer Kalkınma Ajansı koordinasyonunda hazırlanan Kütahya Turizm Master Planı bilgilendirme toplantısına katıldıklarını açıkladı.

Toplantıda, 12 proje ve bu projelere bağlı 150 faaliyetin hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirten Erenler, tüm kurumların ve Kütahyalıların projeye sahip çıkmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Kütahya'nın çini sanatından tarihi mirasına, doğal güzelliklerinden kültürel değerlerine kadar büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Ceyda Çetin Erenler, şehrin ulusal ve uluslararası turizmde daha etkin bir konuma yükselmesi için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Kütahya Belediyesi, İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nın iş birliğiyle yürütülen Kütahya Turizm Master Planı kapsamında, şehrin turizm altyapısını güçlendirecek projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya Turizm Master Planı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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