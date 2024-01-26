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Kütahya Valisi Musa Işın, Tacikistan Büyükelçisi ile İş Birliği Görüşmeleri Yaptı - Son Dakika
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Kütahya Valisi Musa Işın, Tacikistan Büyükelçisi ile İş Birliği Görüşmeleri Yaptı

Kütahya Valisi Musa Işın, Tacikistan Cumhuriyetinin Ankara Büyükelçisi Ashrafjon Gulov ile bir araya gelerek, mevcut iş birliğinin güçlendirilmesi ve yeni iş birliği imkanları geliştirilmesi yönünde görüşmelerde bulundu.

Kütahya Valisi Musa Işın, Tacikistan Büyükelçisi ile İş Birliği Görüşmeleri Yaptı
26.01.2024 - 22:50,  Güncelleme: 22:54
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Kütahya Valisi Musa Işın, Tacikistan Cumhuriyetinin Ankara Büyükelçisi Ashrafjon Gulov ile bir araya gelerek, mevcut iş birliğinin güçlendirilmesi ve yeni iş birliği imkanları geliştirilmesi yönünde görüşmelerde bulundu.

Sayın Valimiz, Valilik makamında gerçekleşen görüşmede Kütahya'nın zengin tarihi, kültürel mirası, tarım ve sanayi potansiyeli, doğal güzellikleri ve yer altı kaynakları hakkında Büyükelçi Gulov'a detaylı bilgiler verdi.

Büyükelçi Ashrafjon Gulov'u kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Işın, "Birbirimizle, tarihi ve kültürel bağları paylaşıyoruz; atalarımız bir. Kardeş ülkemizin değerli büyükelçisini misafir etmekten memnuniyet duyduk. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Kapılarımız ve gönlümüz her zaman sizlere açıktır" dedi.

Kütahya'da planlanan yatırım ve eğitim alanlarında Tacik vatandaşlarına her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını belirten Vali Işın, "Tacik kardeşlerimiz, gerek yatırım konusunda gerek öğrenci konusunda olsun bizim vatandaşımız gibi muteber ve eşittir. Burada hiçbir zorlukla karşılaşmazlar. Beni de kendilerinin bir temsilcisi gibi görsünler" diye konuştu.

Misafirperverliğinden dolayı Vali Işın'a teşekkür eden Büyükelçi Ashrafjon Gulov, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2023 yılında 530 milyon dolar olduğunu belirterek, Türkiye'nin Tacikistan için ekonomik anlamda beşinci en büyük ortak olduğunu söyledi.

Ticaret hacmini geliştirmek ve daha da artırmak amacıyla Kütahya'da olduklarını belirten Büyükelçi Gulov, tarım ve sanayi başta olmak üzere eğitim ve turizm gibi alanlarda da iş birliğini güçlendirmek istediklerini kaydetti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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