Kütahya Yeşilay Gençlik Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Kütahya Yeşilay Gençlik Merkezi Açıldı

Kütahya Yeşilay Gençlik Merkezi Açıldı
23.06.2026 20:13
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Kütahya'da bağımlılıkla mücadele için Yeşilay Gençlik Merkezi ve Kafe1920 hizmete açıldı.

"Kütahya Yeşilay Gençlik Merkezi ve Kafe1920" İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik'in katıldığı törenle hizmete açıldı.

Açılış programına İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik'in yanı sıra Kütahya Valisi Musa Işın, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, il protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Yeşilay gönüllüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, bağımlılığın günümüzde toplumların karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biri haline geldiğini belirterek, yalnızca uyuşturucu, sigara ve alkol değil, teknoloji bağımlılığının da gençleri ve çocukları tehdit ettiğini söyledi. Bağımlılıkla mücadelede devlet kurumlarının önemli görevler üstlendiğini ifade eden Çelik, özellikle emniyet ve jandarma teşkilatlarının uyuşturucu arzını engellemeye yönelik yoğun çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Ancak mücadelenin yalnızca güvenlik boyutuyla sınırlı kalamayacağını vurgulayan Çelik, bağımlılığın önlenmesi için eğitim, rehabilitasyon ve sosyal destek çalışmalarının da büyük önem taşıdığını kaydetti.

Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadelede önemli bir misyon üstlendiğini belirten Çelik, gençlerin güvenli alanlarda vakit geçirebileceği merkezlerin yaygınlaştırılmasının önemine değinerek, "Gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle desteklenebileceği, aynı zamanda bağımlılıklardan uzak durmalarını sağlayacak mekanlara ihtiyacımız vardı. Kütahya'da üç yıl önce temelleri atılan bu merkezin bugün hizmete açılması büyük bir kazanımdır" dedi.

Merkezin bulunduğu konumun da önem taşıdığını ifade eden Çelik, eğitim kurumlarına yakınlığı sayesinde çok sayıda öğrencinin buradan yararlanabileceğini belirtti.

"Uyuşturucu, toplumun geleceğini tehdit eden bir sorundur"

Kütahya Valisi Musa Işın ise uyuşturucunun adeta toplumun geleceğine yönelik bir tehdit oluşturduğunu ifade ederek, "Bu mesele sadece devletin ya da Yeşilay'ın çözebileceği bir konu değildir" diyerek, ailelerin, eğitim kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun tüm kesimlerinin bu mücadelede aktif rol üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Yeşilay'ın 106 yılı aşkın süredir bağımlılıkla mücadele alanında önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Vali Işın, 2026 Bağımsızlık Yılı vizyonu kapsamında hizmete açılan merkezin gençlerin eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetlerine katılımını artıracağını kaydetti.

"Bir insanı bağımlılıktan kurtarmak en büyük iyiliklerden biridir"

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç de bağımlılığın bireyler ve aileler üzerinde oluşturduğu yıkıcı etkilere dikkat çekti. Bağımlılığın yalnızca bağımlı bireyi değil, anne-babaları ve tüm aileyi derinden etkilediğini ifade eden Dinç, bazı ailelerin yaşadıkları çaresizlik nedeniyle büyük acılar çektiğini söyledi. Son yıllarda bağımlılık türlerinin çeşitlendiğini ve tehdidin daha da büyüdüğünü kaydeden Dinç, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadelede eğitim, önleme, rehabilitasyon ve farkındalık çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.

Bağımlılığın yalnızca bireysel bir sorun olmadığını, toplumun birlik ve beraberliğini de etkileyen önemli bir mesele haline geldiğini söyleyen Dinç, her vatandaşın bu mücadelede sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Gençlere güvenli sosyal alan sunacak

Kütahya Yeşilay Gençlik Merkezi bünyesinde gençlerin eğitim, kişisel gelişim, sanat, spor ve sosyal faaliyetlerden yararlanabileceği çeşitli alanlar bulunuyor. Merkezde düzenlenecek etkinliklerle gençlerin bağımlılıklardan uzak, üretken ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Merkez içerisinde hizmet verecek olan Kafe1920 ise gençler ve vatandaşlar için güvenli bir sosyal buluşma noktası olacak. Bağımlılıkla mücadele çalışmalarına destek vermesi planlanan kafe, aynı zamanda gençlerin sosyal etkileşimlerini artırabilecekleri bir yaşam alanı olarak faaliyet gösterecek.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra Yeşilay Gençlik Merkezi ve Kafe1920'yi gezen katılımcılar, yürütülecek faaliyetler ve projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya Yeşilay Gençlik Merkezi Açıldı - Son Dakika

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