AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Isparta-Burdur- Antalya hızlı tren hattının etüt proje çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Kütahyalıların heyecanla beklediği hızlı tren projesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını paylaştı. Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Isparta-Burdur-Antalya hızlı tren hattının etüt proje çalışmalarının tamamlandığını belirten Erenler, projenin Türkiye'nin ulaşım altyapısını güçlendireceğini belirterek, "Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre projenin hayata geçirilmesiyle Eskişehir-Antalya arası seyahat süresi 5 saatten 2,5 saate, Ankara-Antalya arası ise 3 saat 15 dakikaya düşecek. - KÜTAHYA
Son Dakika › Yerel › Kütahyalıların heyecanla beklediği hızlı tren projesinde önemli bir aşama tamamlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?