Kütüphane İçin Kitapla Konsere Giriş

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Bu konsere biletle değil, kitapla girdiler

Bilet yerine getirdikleri kitaplar ile sahneyi doldurdular

MUĞLA - 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesi ile Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen etkinlikler dahilinde Marmaris Belediyesi ev sahipliğinde anlamlı bir konser düzenlendi. Marmaris'te yeni kurulacak kütüphane için farkındalık oluşturma adımı olarak ifade edilen konserde seyirciler bilet yerine ellerinde kitaplarla gelerek sahneyi doldurdu.

Marmaris Armutalan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bir kitap biletin olsun, sayenizde kütüphanemiz kitapla dolsun" sloganıyla, Şef Tuğberk Çelikkol yönetiminde Erdinç Çelikkol Türk Müziği Derneği, Bursa İTÜ Türk Müziği Derneği ve Yüzüncü Yıl Orhangazi Cumhuriyet KorosuTürk Sanat Müziği konseri düzenlendi. Katılımcıların bilet almak yerine yanlarında kitap getirmeleri gereken konserde, Bursa'dan gelen koro üyeleri de yanlarında 17 koli kitap getirerek Marmaris kütüphanesine katkıda bulundu.

"Çok güzel bir etkinlik, kütüphanemiz için ilk adım"

Konsere ellerinde kitaplar ile gelen Marmarisliler 'den Tuğba Cansu Yüksel, "Böyle bir etkinlik yapıldığı için ve katıldığım için de çok mutluyum Öğretmenler gününü kutluyorum" dedi.

Ömer Bozdemir ise "Çok güzel bir etkinlik Marmaris Belediyesi'nin kütüphanesine katkılarımız sadece bununla kalmayacak daha fazla organizasyon yapmaya çalışacağız belediye başkanımıza bu etkinlik ve oluşturacağı kütüphane için şimdiden teşekkür ediyoruz" dedi.

Böyle bir konserin fikrinin yaz aylarında ortaya çıktığını ifade eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Değişik farklı anlamlı bir etkinlik Öğretmenler Günü'ne gelmesi de tabi ayrıca bizim için bir gurur. Bir farkındalık oluşturmak adına Marmaris'te oluşturmayı planladığımız bir kütüphanenin Marmaris halkı tarafından oluşturulmasının ilk adım atmış olduk. Tabii ki çok özel anlamlı bir gün inşallah bütün her yere yayılır Marmaris'te de bu şekilde organizasyonlarda kütüphanemiz geliştirip büyütürüz" diyerek bu tür etkinliklerin devamının geleceğini belirtti.

Konsere bilet yerine 7 kitap getiren İslam Çankaya, "Ben beş tane şiir kitabı getirdim iki tane de Anadolu'yu kucaklayan ozan Mahzuni Şerif'in kitabını getirdim. Ağrı dağının eteklerinden selam getirdim. Çok mutlu oldum özellikle Bursa'dan gelen arkadaşların böyle bir otobüs dolusu kitapla gelmeleri beni çok mutlu etti Türkiye kültürlü insanıyla zengindir buna inanıyorum" dedi.

Konsere 101 kitapla gelen Selma Sonat, "Biz de kitap getirdik, yaşasaydı 101 yaşında olacak olan Cumhuriyetimizin ilk öğretmenlerinden annemiz Nuran Özlüer anısına 101 tane kitap getirdik. Çok kıymetli buluyorum bu fikri Marmaris'in de böyle bir kütüphaneye ihtiyacı var harika her zaman böyle şahane fikirlerle gelsinler başımızın üzerinde yerleri var" şeklinde konuştu.

Konsere Bursa'dan gelen ve bilet yerine kitap oluşumun önderlerinden Elif Neslihan Hanoğlu, "Ben ve dostlarımla birlikte bundan dört yıl önce Bursa'da bir Türk Müziği konserinde başlattığımız projedir. Türkiye'nin dört bir tarafına yayılıyoruz. Bizimle işbirliği yapan dostlarımız var, öğretmenlerimiz var ve STK'larımız var. Bu minvalde konserlere gelirken veyahut sanat sergilerine giderken bir kitap biletin olsun diyor. Kütüphanelerinde kitapları olmayan, Türk müziğini tanımayan, Türk müziği ile hemhal olan ve kütüphanelere yardım etmek üzere bizimle yol arkadaşlığı yapan binlerce bağışçımız var. Bu minvalde bugün Marmaris'te. Marmaris Belediyesi Başkanı Acar Ünlü beyefendi önderliğinde bir kitap biletin olsun, Marmaris'te bir kitap biletin olsun Türkiye diyerek bugün Erdinç Çelikkol, Türk Müziği Derneği, Bursa İTÜ Türk Müziği Derneği ve Yüzüncü Yıl Orhangazi Cumhuriyet Korosu ile birlikte Armutalan Sahnesi'nde 24 Kasım Öğretmenler gününe binaen öğretmenlerimiz için Başöğretmen Atatürk'ün en sevdiği besteleri, kurtuluşun türkülerini ve Cumhuriyetin marşını birlikte okuyacağız" dedi.

Başkan Ünlü ilkokul öğretmeninin elini öptü çiçek verdi

Konserde koro üyeleri ve sanatçılar sahneye çıkmasının ardından Marmaris Belediye başkanı Acar Ünlü ilkokul öğretmeninin elini öperek çiçek verdi, Öğretmeninin nezdinde tüm öğretmenlerin Öğretmen Günü'nü kutladı.

Yaklaşık 2 saat süren konserde Cumhuriyet şarkıları ve Türk sanat musikisinin seçme eserleri okundu.