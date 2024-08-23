Kuyucak\'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Kuyucak orman yangını kontrol altına alındı

Yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

AYDIN - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan orman yangını, 2 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alarak söndürülürken, yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Yangın, Kuyucak ilçesi Belenova Mahallesi yakınlarında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Orman müdürlüğüne bağlı 3 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 3 arazöz ve 7 yer ekibi ile karadan yapılan yoğun müdahaleler sonucunda yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesi sonrasında bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yapılan ilk incelemelere göre yangında 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.