Kuyucak'ta Deve Güreşi Şampiyonası Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kuyucak'ta Deve Güreşi Şampiyonası Coşkuyla Gerçekleşti

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen deve güreşinde 130 pehlivan deve arenaya çıktı. Yaklaşık 15 bin kişinin izlediği etkinlik, Kurtuluş İlköğretim Okulu yararına yapıldı ve geleneksel kültürün yaşatılmasına katkı sağladı.

24.11.2024 19:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuyucak'ta pehlivan develer şampiyonluk için güreşti

AYDIN - Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde gerçekleştirilen deve güreşinde arenaya çıkan pehlivan develer şampiyonluk için güreşirken, düzenlenen güreşleri yaklaşık 15 bin kişi izledi.

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin vazgeçilmez kültürel etkinliklerinden olan deve güreşi festival sezonu başlarken, sezonun ikinci güreşi Kuyucak'ta yapıldı. Deveci Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Kurtuluş Deve Güreşlerini yaklaşık 15 bin kişi izledi. Soğuğa rağmen güreşleri izlemek üzere alanı dolduran vatandaşlar mangallarının başında bir yandan pikniklerini yaparken öte yandan da pehlivan develerin güreşlerini izlemenin zevkini tattı. Zaman zaman kaçan develer ise heyecanlı anlara neden oldu. İyi güreşen develer ise alkışlarla desteklendi.

"İlköğretim okulu yararına yapıldı"

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 130 pehlivan devenin güreşlere katıldığını ifade eden Kurtuluş Mahalle Muhtarı Hakan Vural; "Çevrenin en güzel ve en görkemli arenasında Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden ünlü pehlivan develer arenamızda güreş tuttu. Mahallemizdeki ilkokul yararına yapılan güreşlere katılan ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Muhtarlığımın ilk döneminde başlattığımız geleneklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

"Bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz"

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca da deve güreşi şenliklerine ev sahipliği yaptıkları için çok mutlu olduklarını ifade ederek "Kurtuluş Mahalle Muhtarımız Hakan Vural öncülüğünde Kurtuluş İlköğretim Okulu yararına düzenlenen güreşlerimizi gerçekleştirdik. Kuyucak Belediyesi olarak bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz. Geleneksel kültürümüzü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çaba sarf ediyoruz. Deve güreşi şenliklerimiz 9 Şubat 2025 tarihinde Kuyucak merkezde de yapılacak. Hava şartları uygun olursa tüm güreşseverleri buradan davet etmek istiyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Güreşleri Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi başta olmak üzere Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, Kurtuluş Mahalle Muhtarı Hakan Vural, çevre mahallelerin muhtarları, protokol üyeleri ve vatandaşlar izledi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kuyucak, Yerel, Yaşam, Aydın, Spor, Deve, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuyucak'ta Deve Güreşi Şampiyonası Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:52 Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
19:10 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı
18:24 Saadet Partisi’nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan
16:53 19 ilimizde eğitime kar engeli 19 ilimizde eğitime kar engeli
13:32 Tottenham, Galatasaray’ın istediği Heung-min Son için kararını verdi Tottenham, Galatasaray'ın istediği Heung-min Son için kararını verdi
13:21 Kanserle mücadele eden Şimal son durumunu anlattı: Yoruldum artık Kanserle mücadele eden Şimal son durumunu anlattı: Yoruldum artık
13:20 AK Parti Yüreğir Kongresi’nde Soykırım Mesajı AK Parti Yüreğir Kongresi'nde Soykırım Mesajı
12:57 İstanbul’da yılın ilk kar yağışı, fırtınadan Kız Kulesi bile zor göründü İstanbul'da yılın ilk kar yağışı, fırtınadan Kız Kulesi bile zor göründü
12:46 Toplu ulaşımda yeni zorunluluk başlıyor Toplu ulaşımda yeni zorunluluk başlıyor
12:34 NATO’dan Trump hamlesi: Rutte ABD’ye gitti NATO'dan Trump hamlesi: Rutte ABD'ye gitti
12:29 Madenciler 4 gündür yerin altında: Sonuç alınamazsa açlık grevine başlayacaklar Madenciler 4 gündür yerin altında: Sonuç alınamazsa açlık grevine başlayacaklar
12:21 Danla Bilic YouTube’u neden bıraktığını açıkladı: Paraya doydum, ilk baştaki enerjim yok Danla Bilic YouTube'u neden bıraktığını açıkladı: Paraya doydum, ilk baştaki enerjim yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 20:19:29. #1.12#
SON DAKİKA: Kuyucak'ta Deve Güreşi Şampiyonası Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.