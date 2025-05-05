Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinin de içinde bulunduğu Kuzey Ege'de deniz sezonu açıldı. Yörede güzel havayı görenler sahilleri doldurdu, kendilerini Ege'nin sularına attı.

Sıcak havaların kendini göstermesiyle Kuzey Ege'de deniz sezonu açıldı. Burhaniye'nin Ören Plajı'nda buluşan gençler, plajdaki ağaç iskeleden denize atlarken, herkesi Ören'e beklediklerini söyledi.

Yiğit Erkurt, "Sezonu açtık. Herkesi Ören'e bekliyoruz. Deniz güzel, suyu güzel. Herkes denize gelsin" dedi.

İsmail Durmuş da "Bugün hava çok iyi. Ören'in denizi mükemmel. Sezonu ilk defa açtım. Herkesi Burhaniye'ye bekliyoruz. Denize gelmenizi tavsiye ederim" diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Barış Irmak ise "İstanbul Çekmeköy'den geldim. Balıkesir Ören'in denizi gayet güzel. Temiz bir denizi var. İstanbul'dan ilk defa geldim buraya. Deniz biraz soğuk ama mayıs ortası ile haziran başı gibi tamamıyla sıcak olacaktır. Şu an bazı kişiler denize girmek istiyorsa biraz soğuk olabilir. Yani yazın gelebilirsiniz" dedi.