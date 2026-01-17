Bakan Kacır: "Türkiye'yi üretim ve teknolojide bambaşka bir lige taşıyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla İstanbul'da Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi Toplu Temel Atma Töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Bakan Kacır, "Yalnızca bugüne kadar ilan ettiğimiz endüstri bölgelerimiz tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde, üretimde, ihracatta ve istihdamda bambaşka bir ligde yer alan Türkiye'yi konuşacağız" dedi.

İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde yapılan Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda iş insanı yer aldı.

"Türkiye küresel ölçekte üretim ve teknoloji üssü haline geldi"

Törende kapsamlı bir konuşma yapan Bakan Mehmet Fatih Kacır, son 23 yılda Türkiye'nin üretim ve teknoloji alanında büyük bir dönüşüm yaşadığını vurgulayarak; "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirdiğimiz vizyon projelerle Türkiye'yi küresel ölçekte bir üretim ve teknoloji üssü haline getirdik. 2002 yılında 36 milyar dolar olan ürün ihracatımız, geçtiğimiz yıl 273,4 milyar dolara ulaştı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bugün Çin'den Orta Avrupa'ya uzanan geniş bir coğrafyada ürün ve pazar çeşitliliği açısından önde gelen ihracatçı ülkelerden biri olduğunu belirten Kacır, bu başarının planlı sanayi büyümesi ve güçlü altyapı yatırımlarıyla sürdürülebilir hale getirildiğini söyledi.

"Endüstri bölgeleri sanayimizin lokomotifi olacak"

Endüstri bölgelerinin yüksek katma değerli yatırımlar için kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Bakan Kacır, "Endüstri bölgeleri modelimiz; stratejik yatırımlar için yüksek standartlı üretim alanları oluşturan, sanayimizi hızla büyüten en önemli kalkınma araçlarımızdan biridir. Bugün demir-çelikten savunma sanayine, otomotivden ileri malzemelere kadar birçok stratejik yatırım bu bölgelerde yükseliyor" dedi.

Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi'nin 963 bin metrekarelik alanıyla adeta bir endüstriyel kent olarak planlandığını söyleyen Kacır, bölgenin İstanbul Havalimanı'na yakınlığı ve Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısıyla hem iç hem dış pazarlara hızlı erişim imkanı sunacağını vurguladı.

Temel atma töreni butona basılarak gerçekleştirildi

Konuşmaların ardından programa katılan protokol üyeleri ve davetliler, butona basarak Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi'nin toplu temel atma törenini gerçekleştirdi. - İSTANBUL