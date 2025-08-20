KYK Yurt İnşaatı İncelendi - Son Dakika
KYK Yurt İnşaatı İncelendi

20.08.2025 10:55
Vali Sözer, Bilecik'te KYK yurt inşaatında inceleme yaparak bilgi aldı ve barınma ihtiyaçlarını vurguladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kentte yapımı devam eden 2 bin kişilik KYK yurt inşaatında inceleme bulundu.

Vali Sözer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile birlikte yapımı süren KYK yurt inşaatında incelemelerde bulundu. Yetkililerden inşaatın son durumu hakkında bilgi alan Vali Sözer, öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması adına yürütülen çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Sözer, "Gençlerimizin daha iyi şartlarda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.

Yurt inşaatının tamamlanmasıyla birlikte Bilecik'teki yükseköğrenim öğrencilerine sunulan barınma kapasitesinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:09
