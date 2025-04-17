Leylekler Baharın Müjdecisi Olarak Hürmetçi Sazlığı'na Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Leylekler Baharın Müjdecisi Olarak Hürmetçi Sazlığı'na Geldi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, leyleklerin Hürmetçi Sazlığı'na döndüğünü açıkladı. Doğanın korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayan Özdoğan, Hürmetçi Sazlığı'nın hem yerel hem de uluslararası anlamda büyük bir doğa hazinesi olduğunu belirtti.

17.04.2025 19:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baharın habercisi leylekler Hürmetçi Sazlığı'na geldi

Başkan Özdoğan: "Hürmetçi Sazlığı, doğanın bize sunduğu eşsiz bir miras"

KAYSERİ - Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; baharın habercisi leyleklerin Hürmetçi Sazlığı'na döndüğünü açıkladı. Başkan Özdoğan, doğaya sahip çıkmanın ve bu doğal mirası gelecek nesillere aktarmanın en önemli sorumlulukları olduğunu vurguladı.

Başkan Özdoğan, Hürmetçi Sazlığı'na baharın gelişi hakkında şu ifadeleri dile getirdi; "Her yıl olduğu gibi bu yıl da leyleklerin yuvalarına dönmesiyle birlikte Hürmetçi Sazlığı canlandı. Bu alan sadece ilçemiz için değil, Kayseri ve Türkiye için de büyük bir doğa hazinesidir. Yılkı atları, kuş çeşitliliği ve eşsiz doğal manzarasıyla doğaseverlerin ilgisini çeken bu bölgede, Hacılar Belediyesi olarak çevre bilincinin artırılması ve doğal yaşamın korunması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Hacılar ilçesine bağlı Hürmetçi Mahallesi sınırlarında bulunan ve 2004 yılında 'Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan' olarak tescillenen Hürmetçi Sazlığı, göç yollarının önemli duraklarından biri olmayı sürdürüyor. Mart ayının sonu itibariyle Avrupa, Asya ve Afrika arasında süren uzun göç yolculuğunu tamamlayan leylekler, eski yuvalarına dönerek yavrulama hazırlıklarına başladı. Yılkı atları, çeşitli kuş türleri ve eşsiz doğasıyla Hürmetçi Sazlığı, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında fotoğrafçılar, kuş gözlemcileri ve doğaseverlerin uğrak noktası haline geliyor. Hacılar Belediyesi'nin bölgede yürüttüğü altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları ile birlikte son dönemde artan ziyaretçi ilgisine karşı sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda önlemler alınmaya devam ediliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ise, leyleklerin huzurla konaklayabilmesi için bölgede düzenli temizlik ve gözlem çalışmaları gerçekleştiriyor. Aynı zamanda çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlar da leyleklerin gelişini "baharın müjdecisi" olarak kabul ediyor ve bu olayı büyük bir sevinçle karşılıyor. Başkan Özdoğan, vatandaşlara ve ziyaretçilere de bir çağrıda bulunarak şunları söyledi;

"Doğayı korumak hepimizin ortak sorumluluğu. Hürmetçi Sazlığı gibi değerli alanlarda yapılan her ziyaretin, doğal yaşama zarar vermeden gerçekleştirilmesi gerektiğini hatırlatıyor, tüm doğaseverleri bu güzellikleri keşfetmeye davet ediyorum."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bilal Özdoğan, Hayvanlar, Hacılar, Turizm, Yerel, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Leylekler Baharın Müjdecisi Olarak Hürmetçi Sazlığı'na Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel’den Bahçeli’ye dikkat çeken ’’3 T’’ çağrısı Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken ''3 T'' çağrısı
Konya’da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti Konya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!

20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
09:16 Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak
09:10 CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 21:44:52. #7.12#
SON DAKİKA: Leylekler Baharın Müjdecisi Olarak Hürmetçi Sazlığı'na Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement