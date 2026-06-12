Bakan Tekin: LGS'ye 1 milyon 226 bin 58 öğrenci başvurdu

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın yapılacak LGS'ye 1 milyon 226 bin 58 öğrencinin başvuru yaptığını, sınav nedeniyle 400 bin kişinin görev alacağını belirterek, "Bu kapsamda il ve ilçe düzeyinde 20 bin bölge yürütme üyesi, 48 bin kolluk kuvveti personeli, 30 bin bina yöneticisi ve bina yönetim yardımcısı, 260 bin salon görevlisi ile 42 bin de diğer personel sınavda sorumluluk almış olacaklar" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Yozgat'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yerköy Belediye Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra Yozgat Valiliği'ne geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın gerçekleştirilecek olan 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN YAKLAŞIK YÜZDE 80'İ YARIN SINAVA GİRECEK"

Tekin, yarın yapılacak LGS'ye 1 milyon 226 bin 58 öğrencinin başvuru yaptığını belirterek, "Sınav yarın sabah itibariyle başlayacak. Sabah 09.00 itibariyle çocuklarımız okullarında olacak. Bu yıl toplam 1 milyon 274 bin 629 öğrencimizden 1 milyon 226 bin 58 öğrencimiz yarınki sınava girmek üzere başvurusunu yaptı. Yani öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 80'i yarın sınava girecek. 8. sınıf öğrencilerimizin yüzde 80'i. Sınav yurt içinde 81 ilimizde 920 ilçemizde yurt dışında ise 8 ülkede ve 11 sınav merkezimizde gerçekleştirilecek. Toplamda 4 bin 255 okulda ve 64 bin 737 sınav salonunda yani sınıfta sınavı gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE SINAV ÖNCESİ KUMANYA VERİLECEK

Yarın yapılacak sınava girecek öğrencilere ilk kez kumanya verileceğini bildiren Tekin, şunları kaydetti:

"Bu yıl ilk kez öğrencilerimizin sınav kaygısını azaltmak, motivasyonlarını desteklemek ve iki oturum arasında dinlenme süreçlerinde geçtiğimiz yıl velilerimizin duydukları kaygıyı bu yıl yaşamamak için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Beslenme paketi paylaşacağız çocuklarımızla. Bunu da şöyle yaptık; sınav başvurusu esnasında yarın dağıtacağımız beslenme paketinin içeriği ile ilgili olarak velilerimize ve öğrencilerimize bir bilgilendirme yaptık. Öğrencilerimizin gerek sağlık problemleri sebebiyle gerekse başka sebeplerle beslenme paketinden yararlanıp bağlanmak istemediklerini kendilerine sorduk. Bu kapsamda 1 milyon 22 bin öğrencimizden 924 bin 191 öğrencimiz bu hizmetten faydalanmak istediğini bizimle paylaştı. Paketin içerisinde kuru meyveli yulaf var, ceviz, kuru üzüm ve su gibi yiyecekler olacak. Beslenme paketi talep etmeyen diğer öğrencilerimize de sadece yine velilerimizin bilgi sahilinde içme suyu kendilerine paylaşmış olacağız. Öğrencilerimizin sağlık durumları ve olası alerji riskleri de dikkate alınarak kapsamlı bir planlama yapıldı. Beslenme paketi talep eden öğrenciler ve etmeyen öğrencilere ayrı ayrı okullarda sınavlarda aldık. Eğer öğrenci sayısı azlığı sebebiyle tek okulda yapılacaksa da onu da ayrı salonlarda sınavı almış olacağız. Bu kapsamda 6 bin 397 öğrencimiz gerekli tedbirler alınarak ayrı salonlarda sınava girecektir. Böylece hem öğrencilerimizin beslenme ihtiyaçlarının karşılanması hem de sağlık ve güvenlik açısından gerekli önlemlerin alınması planlanmıştır."

SINAVLARDA 400 BİN KİŞİ GÖREV YAPACAK

2026 merkezi sınavı kapsamında farklı görev unvanlarında toplam 400 bin arkadaşımız görev alacaklar. Bu kapsamda il ve ilçe düzeyinde 20 bin bölge yürütme üyesi, 48 bin kolluk kuvveti personeli, 30 bin bina yöneticisi ve bina yönetim yardımcısı, 260 bin salon görevlisi ile 42 bin de diğer personel sınavda sorumluluk almış olacaklar. Salon görevlileri arasında salon başkanları, gözetmenler, yardımcı engelli gözetmenleri ve yedek gözetmen arkadaşlarımız olacak. Kolluk kuvvetlerimiz ise bakanlığımızdan sınav evrakının yola çıktığı andan itibaren sınavın tamamlanıp sınav evraklarının Bakanlık Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze teslim edilmesine kadarki süreçte çok kritik görev bir görevi yerine getirecekler. Yurt içinde sınav uygulamasının yapılacağı 4 bin 244 sınav binasının 4 bin 224'ü emniyetimiz sorumluluk bölgesinde. Kalan kısımlar ise Jandarmamızın sorumluluk bölgesinde olacak. Emniyet sorumluluk bölgesindeki sınav binalarında 1 milyon 18 bin öğrencimiz, Jandarma bölgesinde ise yaklaşık 3 bin 579 öğrencimiz sınava katılacaktır. Sınav güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması amacıyla bu yıl yeni bir uygulama daha başlattık. Sınavların gerçekleştirilecekleri binalarda sınav esnasında açık olmak üzere üst taramalarımız kontrolünden öğretmenler odasında sınav evrakının dağıtıldığı ana kadar canlı kamera kayıtları uygulanacak ve bu canlı kamera kayıtları bakanlığımızdan da izlenmiş olacak.

"10 TEMMUZ'DA SONUÇLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK"

Sınavlar yarın uygulandıktan sonra 10 Temmuz'da sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak. Bu yıl sınav sonuçlarıyla ilgili de bir yeni uygulama başlatıyoruz. Çocuklarımız sınav sonuçlarını öğrendikten sonra elektronik ortamda kendilerine destek olan bir yapay zeka robotuyla Türkiye'nin neresinde olursa olsun tercih etmek istediği okul türüne göre okulların tamamını fiziki imkanlarıyla birlikte karşısına sunan bir terbiye robotunu da kendileriyle paylaşacağız."